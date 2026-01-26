الصّادرات التونسيّة نحو منطقة الخليج العربي بلغت 763 مليون دينار خلال سنة 2025

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

بلغت الصّادرات التونسيّة نحو منطقة الخليج العربي 763 مليون دينار سنة 2025، ومثلت دولة الإمارات العربيّة المتحدة الحريف الأول لتونس في المنطقة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين ما قيمته 950 مليون دينار.

و حسب بيانات مركز النهوض بالصادرات تمثل صادرات تونس نحو الإمارات ما يعادل 47 بالمائة من إجمالي الصّادرات نحو بلدان الخليج العربي، وتقدّر بحوالي 356 مليون دينار، تؤمّنها قرابة 282 مؤسّسة تونسيّة.

و انطلقت الاثنين مشاركة تونس في الدورة الأضخم للصالون الدولي للصناعات الغذائيّة “غولفود دبي 2026″، ب61 مؤسّسة عارضة ومنتجات وطنيّة متنوّعة.

و يقود مركز النهوض بالصادرات، و للمرة التاسعة، هذه المشاركة في الصالون الذي ينتظم حاليّا بكل من مركز دبي للمعارض ومركز دبي التجاري العالمي بالإمارات العربية المتحدة، على امتداد خمسة أيام، من 26 إلى غاية 30 جانفي 2026.

و تعرض المؤسسات التونسية منتجاتها ضمن جناحين بمساحة إجماليّة تفوق 800 متر مربع، يشرف دار المصدر على الجناح الأول تحت محور ‘الأكلات العالميّة’ (48 مؤسّسة عارضة)، ويتولّى المركز الفني للتعبئة والتغليف، الإشراف على جناح ثان مخصّص لـ “الزيوت والدهنيّات”، بحضور 13 عارضا لزيت الزيتون المعلّب.

و يشمل العرض التونسي مجموعة من المنتجات التي دأبت تونس على عرضها لإبراز خصائصها وجودتها، والمتمثلة أساسا في التمور وزيت الزيتون والأسماك الطازجة والمجمّدة والأجبان والعصائر والمشروبات والمستحضرات الغذائيّة والمعجّنات والبسكويت، إلى جانب مختلف أنواع المصبّرات (تونة وسردين وطماطم وهريسة وزيتون الطاولة وخضروات متنوّعة)، وفق بيانات مركز النهوض بالصادرات.

و خلال اليوم الافتتاحي، قام القائم بالأعمال بالنيابة لسفارة الجمهوريّة التونسيّة بأبوظبي والقنصل العام بالنيابة بدبي بزيارة الجناح الوطني ومواكبة المشاركة التونسيّة واللقاء بممثلي المؤسّسات العارضة للإطلاع على اهتماماتهم والوقوف على الآفاق التصديرية التي تتيحها هذه المشاركة.

و اعتبر دار المصدر المشاركة في هذا الصالون، فرصة متجدّدة لتثمين جودة المنتجات التونسيّة وتنويع الحرفاء والشركاء الاقتصاديّين في الأسواق العالميّة.

كما ترمي إلى مزيد استكشاف الفرص المتاحة في الأسواق الخليجيّة والآسيويّة والإفريقيّة والأوروبيّة، فضلا عن مزيد التعريف بالإمكانيّات التصديريّة لتونس في قطاع الصّناعات الغذائيّة، حيث تمثل دولة الإمارات قاعدة إقليميّة مهمّة للاستيراد وإعادة التصدير.

و تعدّ الدورة الحاليّة لصالون “غولفود 2026” الأضخم في تاريخ التظاهرة، حيث تم، للمرة الأولى، تنظيم المعرض في موقعين رئيسيّين هما مركز دبي التجاري العالمي ومركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو دبي، ممّا مكّن من مضاعفة مساحة العرض بنسبة 100 بالمائة، مستقطبا مشاركة دوليّة قوية تضمّ أكثر من 8500 عارض من 195 دولة.

و يغطي المعرض 12 قطاعا رئيسيّا للأغذية والمشروبات، مع التركيز على الابتكارات الجديدة وحلول الخدمات اللوجستيّة، حسب مركز النهوض بالصادرات.

