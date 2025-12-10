الضاوي: بسبب تأخر انطلاق موسم جني الزيتون.. اكتظاظ و تأخر في الرحي على مستوى المعاصر مما يتسبب في تراجع الجودة [فيديو]

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أكّد اليوم الأربعاء، 10 ديسمبر 2025، رئيس النّقابة التونسية للفلاحين الميداني الضاوي أنّ الاشكال و التأخير على مستوى رحي الزّيتون بالنّسبة لهذا الموسم يعتبر متوقّعا و خاصة إثر التأخير في جمع الصابة بسبب إشكال التسعيرة، إذ لا يمكن التغاضي عن كون كلّ موسم مرتبط بوقت معيّن و بالتالي فإنّ كلّ اخلال يساهم في حدوث اكتظاظ.

و أضاف الضاوي أنّ هذا الأمر أثر سلبا و ساهم في ارباك المشهد ككل و هو ما أدى إلى قيام عدد كبير من الفلاحين بجني الصابة في نفس التوقيت ما من شأنه ان يطيل أوقات الانتظار في المعاصر الآن و بقاء كميات من الزيتون دون رحي لمدّة زمنية طويلة نوعا ما، ما يؤثّر على جودة الزّيت، وفق قول المتحدّث.

و قال رئيس النّقابة التونسية للفلاحين إنّه تمّ التنبيه لهذا الأمر مسبقا خاصة و أنّ التوقعات للصابة هذه السنة هامة حيث تمّ تقديرها بـ 500 ألف طن ما يجعل المسألة مربوطة بزمن و من غير الممكن ان يتواصل الموسم إلى حدود شهري أفريل أو ماي القادمين لأنّ التأثيرات ستكون سلبية على مستوى الأشجار و على مستوى السوق أيضا و كذلك على مستوى الموسم القادم.

و تابع القول إنّ تراجع أسعار بيع زيت الزيتون كان له دور أيضا في الوضعيّة الحالية لأنّ الاسعار الموجودة في السوق لا تشجّع الفلاح و لا حتى العامل الذّي يطالب بالزيادة و اصبح هناك عزوف عن العمل في هذا المجال، الامر الذّي ساهم بدوره في ارباك الموسم.

و أوضح الضّاوي في هذا الاطار أنّ السعر عند الانتاج هو المحدّد الرّئيس لوضعية القطاع، إذ انّه عند الزّيادة في الاسعار ستكون هناك حلول كثيرة، و يتمّ تشجيع المنتجين و أصحاب المعاصر ايضا، مع العلم انّ الكلغ من الزيت الخام يساوى 1.10 لتر و بالتالي فإنّ ثمن البيع بتسعيرة 9 دينارات يؤدي إلى تراجع المردودية و جودة المنتوج و قد يساهم حتى في احداث شلل في هذا القطاع، مطالبا ديوان الزيت بالاقبال على تشجيع المنتجين.

