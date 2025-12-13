Français
الضفة الغربية: الأمم المتحدة تحذّر… الاستيطان الإسرائيلي يسجّل أكبر نمو منذ 2017

بحسب تقرير جديد للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أُحيل إلى مجلس الأمن، فإن وتيرة بناء المستوطنات الإسرائيلية في عام 2025 كادت تتضاعف مقارنة بعام 2024، لتصل إلى مستوى قياسي مثير للقلق.

وكشف تقرير الأمم المتحدة أنّ مخططات لنحو 47,390 وحدة سكنية قُدّمت أو دُفعت قدماً أو جرى إقرارها هذا العام في الضفة الغربية. وهو رقم يكاد يتضاعف مقارنة بعام 2024 (26,170)، ويزيد بأربعة أضعاف عن المتوسط المسجّل بين عامي 2017 و2022 (12,800).

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنّ هذا «التوسع المتواصل بلا هوادة يواصل تغذية التوترات، ويمنع وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم، ويهدد قابلية قيام دولة فلسطينية». وأضاف أنّ هذه التطورات «تنتهك القانون الدولي» وتُرسّخ الاحتلال.

ويتعلق الأمر بأكثر من 500,000 إسرائيلي يعيشون اليوم في الضفة الغربية داخل مستوطنات ترى الأمم المتحدة أنها غير قانونية وفقاً للقانون الدولي، وسط نحو ثلاثة ملايين فلسطيني.

والأكثر إثارة للقلق أنّ تقدم الاستيطان يترافق مع زيادة «مقلقة» في عنف المستوطنين، إذ تُنفّذ هذه الاعتداءات أحياناً «بحضور قوات الأمن الإسرائيلية أو بدعم منها».

