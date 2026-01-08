Français
الضمان الاجتماعي في القطاع الخاص : الدولة تتكفّل ب 100% من مساهمة الأعراف عند انتداب حاملي الشهائد سنة 2026

بعد صدور قانون المالية لسنة 2026، تتكفّل الدولة بما يصل إلى 100% من المساهمات المحمولة على الأعراف عند انتداب خريج سنة 2026.

إذ تضمّن قانون المالية لسنة 2026 إجراءً تحفيزيًا واسع النطاق من شأنه أن يخفّف بشكل ملحوظ كلفة إحداث موطن شغل جديد ابتداءً من 1 جانفي 2026.

تُقرّ الدولة آلية دعم للانتداب لفائدة خريجي التعليم العالي في القطاع الخاص. وعمليًا، وبخصوص كل عقد شغل ينطلق ابتداءً من 1 جانفي 2026، تتكفّل الدولة بدفع مساهمة الأعراف في المساهمات الاجتماعية (المرض، العائلة، الشيخوخة)، وفق رزنامة تنازلية تمتد على خمس سنوات.

بالنسبة إلى أجير من حاملي شهادة التعليم العالي يقع انتدابه ابتداءً من 1 جانفي 2026، تكون نسبة التكفّل من قبل الدولة كما يلي:

السنة 1: تتكفّل الدولة بـ100%.
السنة 2: تتكفّل الدولة بـ80%.
السنة 3: تتكفّل الدولة بـ60%.
السنة 4: تتكفّل الدولة بـ40%.
السنة 5: تتكفّل الدولة بـ20%.
بعد 5 سنوات: يتوقّف العمل بهذه الآلية.

وعلى خلاف الآليات السابقة لدعم تشغيل الشباب، لا ينصّ الفصل القانوني على شرط «أوّل موطن شغل» بالنسبة إلى الخريج المعني. وهو ما يوفّر وفورات مالية معتبرة، خاصة خلال السنوات الأولى، ويجعل كلفة تشغيل خريج حديث تنافسية جدًا.

