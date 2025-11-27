الطاقات المتجددة…نحو ضخ استثمارات كبرى في السوق التونسية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تستثمر تونس في الطاقات المتجددة من خلال أهداف استراتيجية طموحة تتمثل في رفع حصة الطاقة المتجددة إلى 35% من مزيج الكهرباء بحلول عام 2030، وإنشاء مشاريع كبرى في طاقة الرياح والطاقة الشمسية مثل مشاريع القيروان وتوزر والمزونة.

تتطلب هذه الاستراتيجية استثمارات ضخمة تقدر بـ 239 مليار دينار بحلول عام 2050، ولكنه من المتوقع، في المقابل، تحقيق ايرادات مالية كبيرة من خلال توفير تكاليف استيراد المحروقات. كما تدعم البلاد قطاعات الطاقة الخضراء عبر مشاريع مثل تطوير الهيدروجين الأخضر، والربط بالشبكة الكهربائية الأوروبية، وتحفيز المستثمرين، وتطوير أنظمة تراخيص للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

جهود لتنفيذ استثمارات مرجعية

استقبل والي بنزرت سالم بن يعقوب بمقر الولاية ممثلي شركة “ABO Energy Tunisie” وسام دخيل ومجدي المازني، وذلك بحضور الكاتب العام للولاية عبد اللطيف حميد ووحدة الإحاطة بالمستثمرين .

واستعرض اللقاء الذي انتظم بداية هذا الاسبوع السبل الكفيلة بإنجاح رغبة المؤسسة المختصة في إنتاج الطاقات المتجددة في الاستثمار والانتصاب بأحد مناطق الجهة، مشيرا إلى دعم الولاية وبقية المصالح الرسمية وغيرها بالجهة لمثل هذه مشاريع والبرامج النموذجية المنخرطة في الاستراتيجية الوطنية لتعزيز التحول الطاقي في تونس التي ترنو إلى بلوغ نسبة 35% من الطاقات المتجددة في المزيج الطاقي الوطني بحلول سنة 2030.

واكد المسؤول، في ذات السياق، على أهمية الالتزام بالضوابط القانونية والتنسيق الجيد مع مختلف المصالح ذات العلاقة، لتوفير كل مقتضيات النجاح للبرامج والرغبات الاستثمارية الهامة والرامية الى تحقيق التنمية المستدامة على المستويين البيئي والاقتصادي .

من جهته اعرب ممثل الشركة وسام دخيل عن تقديره لما وجده وفريقه من دعم وإحاطة كبيرين وتشجيع من قبل الولاية للمؤسسة والمشروع .ولاحظ ان المشروع يهدف إلى إنتاج 75 ميغاواط من الكهرباء بالاعتماد على طاقة الرياح، وهي كمية تُعادل الاستهلاك الطاقي لنحو 75 ألف ساكن.

مساهمة في تعزيز التنمية

وتبلغ الكلفة الأولية للمشروع حوالي 270 مليون دينار مع توفير مواطن شغل هامة مباشرة وغير مباشرة، علاوة على المساهمة في تعزيز التنمية المحلية، من خلال توفير فرص عمل جديدة، وتحسين البنية التحتية.

يشار الى ان شركة ” ABO Energy Tunisie ” هي وحدة صناعية تنشط منذ سنة 2018 في تطوير مشاريع الطاقات المتجددة في تونس، مع فريق مختص، وهي تنتمي الى المجمع الألماني ABO Energy المختص في تطوير وبناء مشاريع الطاقة المتجددة، بما في ذلك طاقة الرياح، والطاقة الشمسية، وتخزين الطاقة.

ويعمل المجمع في 16 دولة عبر أربع قارات، ويضم أكثر من 1200 موظف منذ عام 2018.

يشار الى ان الخطة الاستراتيجية الوطنية للتحكم في الطاقة في تونس تهدف بشكل أساسي إلى تقليص الطلب على الطاقة بنسبة 30% بحلول عام 2030 وذلك من خلال السعي إلى تجاوز العجز الطاقي الذي وصل إلى 60% بنهاية عام 2024. كما أنه من المنتظر أن تمثل الطاقات المتجددة، وتحديداً الطاقة الشمسية، ما نسبته 35% من إجمالي مزيج الكهرباء الوطني ضمن ذات الإطار الزمني، في حين أنه من المقرر إطلاق مشاريع كبرى في مجال طاقة الرياح قبل سنة 2030 لدعم هذا التحول.

وتمتد طموحات الاستراتيجية إلى ما بعد عام 2030، حيث تستهدف تقليص استهلاك الطاقة بنسبة 37% بحلول عام 2035، وبالإضافة إلى ذلك، الوصول إلى نسبة 50% من إنتاج الكهرباء بالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة. ويتصدر قطاع النقل قائمة القطاعات الأكثر استهلاكاً للطاقة بنسبة ضخمة تبلغ 56%، يليه قطاع البناءات بنسبة 27%، ومن ثم قطاع الصناعة بنسبة 26%، فيما تستهلك الخدمات 9% والفلاحة 6%.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



