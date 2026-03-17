الطاقة المتجددة في تونس : 186 ترخيصًا جديدًا لدعم الانتقال الطاقي

تم تأكيد، خلال جلسة عمل، التأمت بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة، الثلاثاء، أهمية نظام التراخيص في مزيد استقطاب الإستثمارات في قطاع الطاقات المتجددة، خاصّة مع إسناد، إلى حد الآن، 186 ترخيصا بقدرة 286 ميغواط، في إطار الجولة الخامسة لهذا النظام.

كما تمّ التأكيد خلال اللقاء ذاته، الذّي انعقد بإشراف كاتب الدولة للإنتقال الطاقي، وائل شوشان، بحضور وفد عن كنفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية “كوناكت”، يرأسه، أصلان بن رجب، رئيس المنظمة، أيضا، على مدى تكامل بقية الأنظمة لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، لا سيما اللزمات والإنتاج الذاتي، للرفع من حصة الطاقات المتجددة في المزيج الطاقي.

و تطرقت الجلسة، التّي جرت، أيضا، بمشاركة رئيس المجمع المهني للطاقات المتجددة بكونكت، الصادق بسباس، وعدد من ممثلي الشركات أعضاء المجمع، والمدير العام للكهرباء والإنتقال الطاقي، بلحسن شيبوب، والرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز، فيصل طريفة، ومدير عام الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، نافع البكاري، كيفية معالجة الإشكاليات المطروحة لدفع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

و ثمّن كاتب الدول للإنتقال الطاقي، بالمناسبة، جهود القطاع الخاص في معاضدة جهود الدولة في تنفيذ برامج الانتقال الطاقي والنجاعة الطاقية. وأشار إلى الدور الهام للشركات الناشطة في القطاع ضمن البرنامج الوطني لانتاج الكهرباء من الطاقات المتجدد.

