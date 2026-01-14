Français
Anglais
العربية
الأخبار

الطاقة: بحلول 2060 ستضم إفريقيا 28٪ من سكان العالم مقابل أقل من 9٪ من الانبعاثات

الطاقة: بحلول 2060 ستضم إفريقيا 28٪ من سكان العالم مقابل أقل من 9٪ من الانبعاثات

بينما تستعد إفريقيا لمرحلة تحوّل ديمغرافي غير مسبوقة، تبرز مسألة الطاقة في صلب النقاشات الاقتصادية والمناخية العالمية. فبحلول سنة 2060، من المتوقع أن تمثّل القارة الإفريقية 28 بالمائة من إجمالي سكان العالم، مقابل حوالي 19 بالمائة حاليًا، وفق تقديرات ديمغرافية حديثة.

غير أن هذه القفزة السكانية لا تقابلها زيادة موازية في الانبعاثات المرتبطة بالطاقة. إذ تساهم إفريقيا اليوم بأقل من 5 بالمائة من الانبعاثات العالمية، وهي نسبة يُتوقع أن تبقى محدودة في حدود 9 بالمائة فقط بحلول 2060، رغم النمو السكاني والاقتصادي المرتقب.

 

وفي تحليل نشر من جوهانسبورغ، شدّد الرئيس التنفيذي لـ غرفة الطاقة الإفريقية، على أن هذه المعطيات تعكس مفارقة مناخية واضحة، إذ تظل إفريقيا من أقل القارات إسهامًا في التلوث، رغم كونها من أكثرها تأثرًا بتداعيات تغيّر المناخ.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

753
الأخبار

والي باجة يتفقد تقدم أشغال إعادة تعشيب ملعب بوجمعة الكميتي

643
الأخبار

رسميًا : الحارس أشرف كرير يوقّع مع الأولمبي الباجي
599
الأخبار

الأولمبي الباجي يسعى لتأهيل ستة لاعبين جدد قبل انطلاق البطولة
427
الأخبار

لطفي السليمي: هدفي مع الأولمبي الباجي هو ضمان البقاء في الرابطة المحترفة الأولى [فيديو]
331
أخر الأخبار

الحنشة على موعد مع التنمية : مشاريع تحققت وأخرى سترى النور قريبًا (فيديو)
328
الأخبار

انتخاب مكتب تنفيذي جديد للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس [فيديو ]
326
الأخبار

الجزائر : تبون يتخذ خطوة قوية لإعادة المواطنين الذين يعانون في الخارج
307
الأخبار

فساد مالي صلب اتحاد الفلاحة : حكم بسجن عبد المجيد الزار لمدة 6 سنوات
305
الأخبار

ريال مدريد يعلن إنهاء تعاقده مع المدرب تشابي ألونسو بالتراضي
293
الأخبار

كأس أمم إفريقيا : تعيين حكم مباراة المغرب و نيجيريا

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى