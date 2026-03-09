Français
الطرقات في تونس تحصد 191 روحًا منذ بداية السنة

كشفت أحدث المعطيات الصادرة عن المرصد الوطني لسلامة المرور عن تسجيل 191 حالة وفاة و873 إصابة جراء حوادث الطرقات في تونس منذ بداية سنة 2026 إلى غاية 8 مارس الجاري.

وتُظهر الأرقام تراجعًا في عدد الوفيات مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، التي سجلت 201 قتيلًا، ما يمثل انخفاضًا بنسبة تقارب 4.98 بالمائة.

كما شهد عدد الجرحى تراجعًا لافتًا، حيث بلغ 873 جريحًا مقابل 1316 جريحًا خلال الفترة نفسها من سنة 2025، أي بانخفاض قدره 33.66 بالمائة.

وبخصوص عدد الحوادث المسجلة، فقد بلغ 687 حادث مرور منذ بداية السنة إلى حدود 8 مارس 2026، مقارنة بـ 1033 حادثًا خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يعكس انخفاضًا بنسبة 33.49 بالمائة.

المصدر: وات
