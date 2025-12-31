الطقس – خريطة اليقظة لآخر يوم في سنة 2025: تسع ولايات تحت اليقظة الصفراء هذا الأربعاء

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي، اليوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025، وضع تسع ولايات (تونس الكبرى، بنزرت، باجة، جندوبة، المنستير ونابل) تحت اليقظة الصفراء، وذلك بسبب تقلبات جوية تتمثل في أمطار تكون أحيانًا رعدية.

وأوضح المعهد أن الرياح تهب من القطاع الغربي، وتكون قوية نسبيًا قرب السواحل، وضعيفة إلى معتدلة داخل البلاد.

أما البحر فمضطرب، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 9 و13 درجة بالمناطق الغربية للشمال والوسط، وبين 14 و18 درجة ببقية الجهات.

