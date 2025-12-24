الطقس: رياح قوية إلى قوية نسبيًا تتجاوز 60 كلم/س بهذه الولايات

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي ، اليوم الأربعاء 24 ديسمبر، وضع ولايات القصرين، سيدي بوزيد، قابس ومدنين تحت اليقظة الصفراء، وذلك على خلفية تقلبات جوية يُتوقّع أن تتّسم بهبوب رياح قوية إلى قوية نسبيًا، قد تتجاوز مؤقتًا سرعة 60 كلم/س في شكل هبّات.

وبحسب توقعات المعهد، تهبّ الرياح من القطاع الغربي، قوية نسبيًا إلى قوية قرب السواحل، وضعيفة إلى معتدلة ببقية المناطق، مع إمكانية تجاوز سرعتها مؤقتًا 60 كلم/س في شكل هبّات، خاصة على المرتفعات الغربية خلال فترة ما بعد الظهر.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



