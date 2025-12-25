الطقس: سماء مغيّمة جزئياً مع احتمال تشكّل الضباب مساءً

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

سيكون الطقس، مساء هذا الخميس، مغيّماً جزئياً على أغلب المناطق، مع إمكانية تشكّل ضباب محلي بالمناطق الساحلية وبجهة صفاقس في آخر الليل، وفق المعهد الوطني للرصد الجوي.

وتهبّ الرياح من القطاع الجنوبي، قوية نسبياً قرب السواحل وضعيفة إلى معتدلة داخل البلاد. ويكون البحر شديد الاضطراب إلى هائج بالشمال وبخليج الحمامات، وقليل الاضطراب إلى مضطرب ببقية السواحل.

أما درجات الحرارة، فتتراوح عموماً بين 6 و11 درجة مئوية، وتكون في حدود 23 درجة مئوية بالمرتفعات الغربية.

