كيف سيكون الطقس خلال الأيام الأولى من السنة الجديدة؟

مع اقتراب نهاية السنة الحالية وبداية سنة 2026، تستعد تونس لمرحلة طقس متقلب نسبيًا، تتخللها فترات من السحب العابرة، وأمطار متفرقة، إلى جانب تغير تدريجي في درجات الحرارة، وذلك وفق توقّعات المعهد الوطني للرصد الجوي.

نهاية الأسبوع (31 ديسمبر – 1 جانفي)

من المنتظر أن تشهد الأيام الأخيرة من السنة استقرارًا نسبيًا يتخلله اضطراب مؤقت، خاصة بالمناطق الساحلية الشمالية والشمال الغربي، حيث يُتوقع نزول أمطار متفرقة في بعض الفترات. أمّا بقية الجهات، فستسجّل سحبًا عابرة مع طقس متغير.

وتبقى درجات الحرارة معتدلة نهارًا، في حين تسجّل انخفاضًا ملحوظًا ليلًا، خاصة بالمناطق الغربية والمرتفعات.

بداية السنة (2 و3 جانفي)

يسود طقس مغيم جزئيًا إلى ضبابي محليًا على أغلب مناطق البلاد. وتكون الرياح من القطاع الجنوبي إلى الجنوبي الشرقي، أحيانًا قوية نسبيًا قرب السواحل الشرقية. ومن المنتظر أن تشهد درجات الحرارة ارتفاعًا طفيفًا، ما يوحي ببداية سنة أقل برودة مقارنة بالأيام السابقة.

الأحد 4 جانفي

تشير التوقعات إلى عودة الطقس المتقلب، مع سحب كثيفة أحيانًا واحتمال هطول أمطار محلية، خاصة بالمناطق الغربية. وقد يرافق هذا الوضع انخفاض طفيف في درجات الحرارة.

