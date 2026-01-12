الطهي المسبق تحت المجهر: أخطاء شائعة قد تدمّر 50٪ من القيمة الغذائية وتعرّضك للتسمّم

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

في ظلّ الانتشار المتزايد لاعتماد الطهي المسبق لتنظيم الوجبات الأسبوعية، يحذّر المختصون من مخاطر صحية حقيقية قد تنجم عن سوء الحفظ أو إعادة التسخين غير السليمة، وهي أخطاء قد تحوّل هذه العادة المفيدة إلى مصدر تهديد للصحة.

وفي تصريح لتونس الرقمية، كشفت رفقة المولهي، المختصة في الصناعات الغذائية والتغذية، عن تفاصيل دقيقة تتعلّق بآجال حفظ الأطعمة المطهية مسبقًا، مؤكدة أن أي خلل في الحفظ أو التحضير أو التسخين قد يؤدي إلى فقدان ما يصل إلى 50 بالمائة من القيمة الغذائية للوجبات.

احترام آجال الحفظ… شرط أساسي للسلامة الغذائية

أوضحت المختصة أن احترام آجال حفظ الأطعمة المحضّرة مسبقًا ليس خيارًا، بل ضرورة صحية، مشددة على أن تجاوز هذه الآجال يفتح الباب أمام تكاثر البكتيريا المسببة للتسمم الغذائي.

الخضروات واللحوم والصلصات… التحضير المنفصل ضروري

وأوصت بالحفاظ على أكبر قدر ممكن من الخضروات الطازجة داخل الوجبات، مع ضرورة تحضير الخضروات، واللحوم، والصلصات كلٌّ على حدة، لما لذلك من دور في إطالة مدة الحفظ وتقليل المخاطر الصحية.

وفي هذا السياق، أوضحت أن السَّلَطات يمكن تحضيرها وتقطيعها مسبقًا وحفظها في أوعية محكمة الغلق داخل الثلاجة لمدة تتراوح بين 5 و7 أيام، على أن يتم تحضير صلصة التتبيل وإضافتها يوم الاستهلاك فقط.

وشدّدت المتحدثة على أن درجة حرارة الثلاجة يجب أن تتراوح بين 0 و5 درجات مئوية، محذّرة من أن تجاوز هذه الدرجة قد يؤدي إلى فساد الأطعمة، خاصة إذا كانت الثلاجة غير مهواة جيدًا أو غير نظيفة.

آجال دقيقة حسب نوع الغذاء

وبيّنت المختصة أن:

الأسماك يمكن حفظها لمدة يومين كحد أقصى ، فيما يُنصح بالاستهلاك الفوري للأطفال.

اللحوم يمكن حفظها لمدة 3 أيام ، أما اللحوم المشوية فلا تتجاوز مدة حفظها 24 ساعة .

الأرز يُعد من أكثر الأطعمة خطورة عند الطهي المسبق، ولا يُنصح بحفظه، وفي الحالات القصوى يجب استهلاكه خلال 24 ساعة فقط، مع تجنّبه تمامًا لدى الأشخاص ضعيفي المناعة.

أعشاب طبيعية لمقاومة البكتيريا

وأضافت أن تجميد الأرز مع أعشاب عطرية مثل النعناع قد يساعد على الحد من تكاثر البكتيريا، مشيرة إلى أن إضافة الزعتر أو النعناع أو البقدونس أو إكليل الجبل بعد فك التجميد يُعدّ إجراءً داعمًا، نظرًا لخصائصها المضادة للبكتيريا.

قواعد صارمة للحفظ والتبريد

وأكدت على ضرورة:

تفريغ الهواء من أوعية الحفظ قدر الإمكان

تبريد الطعام بعد الطهي وتركه ليبرد، ثم وضعه في الثلاجة بعد ساعتين كحد أقصى

عدم ترك الأطعمة المطهية خارج الثلاجة طوال الليل

كما حذّرت من حفظ الطعام في أوعية مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ (الإنوكس)، لما قد تشكّله من خطر صحي، داعية إلى استعمال أوعية زجاجية أو بلاستيكية محكمة الغلق.

ونوّهت إلى أن الأطعمة المعتمدة على البيض، مثل السلطات التي تحتوي على البيض والمايونيز، لا يجب حفظها أكثر من 24 ساعة، بسبب خطر الإصابة ببكتيريا السالمونيلا.

أعراض التسمم لا تُستهان بها

وختمت المختصة بالتأكيد على أن عدم احترام قواعد الطهي المسبق قد يؤدي إلى أعراض خطيرة، من بينها الإرهاق، والغثيان، وآلام الرأس، والإسهال.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



