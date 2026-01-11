الطيران الإسرائيلي يشٌن غارات عنيفة على جنوب لبنان

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات استهدفت مناطق متفرقة في لبنان، بينما زعم الجيش الإسرائيلي أنه يهاجم بنى تحتية لحزب الله في جنوب البلاد.

و قد أغارت طائرة مسيّرة إسرائيلية على مدينة بنت جبيل جنوبي لبنان، بينما قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم “قبل قليل عنصرا من حزب الله” في بنت جبيل.

الغارات الإسرائيلية استهدفت 6 مناطق في جنوب لبنان، و بدأت بغارات على منطقة المحمودية و محيط بلدة جباع في جنوب لبنان.

الجيش الإسرائيلي شن سلسلة غارات على مرتفعات ووديان في منطقة الجبور والقطراني جنوبي البلاد أيضا، و تدّعي إسرائيل أن حزب الله يحاول إعادة بناء قدراته في هذه المناطق.

