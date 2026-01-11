Français
Anglais
العربية
الأخبار

الطيران الإسرائيلي يشٌن غارات عنيفة على جنوب لبنان

الطيران الإسرائيلي يشٌن غارات عنيفة على جنوب لبنان

شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات استهدفت مناطق متفرقة في لبنان، بينما زعم الجيش الإسرائيلي أنه يهاجم بنى تحتية لحزب الله في جنوب البلاد.

و قد أغارت طائرة مسيّرة إسرائيلية على مدينة بنت جبيل جنوبي لبنان، بينما قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم “قبل قليل عنصرا من حزب الله” في بنت جبيل.

الغارات الإسرائيلية استهدفت 6 مناطق في جنوب لبنان، و بدأت بغارات على منطقة المحمودية و محيط بلدة جباع في جنوب لبنان.

الجيش الإسرائيلي شن سلسلة غارات على مرتفعات ووديان في منطقة الجبور والقطراني جنوبي البلاد أيضا، و تدّعي إسرائيل أن حزب الله يحاول إعادة بناء قدراته في هذه المناطق.

 

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

420
الأخبار

الهلال الأحمر التونسي يتحرّك لمعاينة أوضاع متساكني دوّار الحوش بنفزة من ولاية باجة

303
الأخبار

خطاب إيتو المؤثر بعد الخسارة أمام المغرب
266
الأخبار

أمطار غزيرة تضرب بريطانيا و انقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل
258
الأخبار

ملك المغرب يعاني من ألم في أسفل الظهر مع تشنج عضلي
255
الأخبار

مدرّب أجنبي مرشّح بقوة لقيادة المنتخب التونسي
239
الأخبار

روسيا و الصين و إيران تبدأ مناورات بحرية في مياه جنوب إفريقيا
233
الأخبار

نيجيريا تٌقصي الجزائر و تصطدم بالمغرب في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا (فيديو)
230
الأخبار

تأجيل النظر في قضية فرار خمسة “مساجين إرهابيين” من سجن المرناقية
228
الأخبار

الجامعة التونسية لكرة القدم : دعوة المدير الرياضي لتقديم تقرير عن كأس العرب وأفريقيا
226
الأخبار

5 مطالب مصرية بخصوص غزّة

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى