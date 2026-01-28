العاصفة “كريستين” تشلّ إسبانيا: ثلوج، فيضانات، انقطاعات كهرباء وإغلاق طرق

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

استيقظت إسبانيا، صباح الأربعاء 28 جانفي، على وقع عاصفة عنيفة دون مقدمات، حيث جلبت العاصفة “كريستين” معها تساقطات ثلجية كثيفة، فيضانات، رياحًا عاتية وانقطاعات في التيار الكهربائي، ما تسبب في شلل شبه تام في عدة مناطق من البلاد.

من الأندلس جنوبًا إلى مدريد وإقليم إكستريمادورا وسط البلاد، سارعت فرق الحماية المدنية منذ الساعات الأولى من الفجر للتعامل مع مئات الحوادث، في وقت واجه فيه المواطنون يوما استثنائيا من الاضطراب في حركة النقل، وتعطّل الدراسة، وإجلاء السكان من منازلهم.

في الأندلس، كانت حصيلة العاصفة ثقيلة، حيث لقيت امرأة مصرعها في مدينة مالقة بعد أن أطاحت الرياح العنيفة بنخلة سقطت فوقها. كما تقرّر تعليق الدروس في 77 بلدية بكل من ألميريا ومالقة وقادس. وفي مدينة سان روكي بإقليم قادس، أُجبر نحو 250 شخصًا على مغادرة منازلهم بسبب ارتفاع منسوب الأنهار وخطر الفيضانات. وسجّلت مصالح الطوارئ أكثر من 800 تدخل قبل منتصف الليل، أغلبها بسبب الأشجار المتساقطة، وتسرّب المياه، وأضرار العاصفة.

أما في إكستريمادورا، فقد أطلقت السلطات تحذيرات عاجلة عبر الهواتف المحمولة للسكان، خاصة في مناطق من إقليم كاسيريس، حيث بلغت سرعة الرياح 130 كيلومترا في الساعة. وأُغلقت عدة طرق رئيسية، من بينها أجزاء من الطريق السريع A-6 الرابط بين مدريد وسيغوفيا وأفيلا، وكذلك الطريق A-66 في كاسيريس، ما أدى إلى محاصرة مئات السائقين لساعات وسط الثلوج في انتظار وصول كاسحات الجليد. كما تسببت الرياح في انقطاع خدمات الهاتف في بعض المناطق الشمالية من كاسيريس.

وفي مدريد، نزلت الثلوج إلى مستويات غير معتادة، ما حوّل ساعات الذروة الصباحية إلى فوضى مرورية. فُرض استعمال سلاسل الثلج على عدد من المحاور، وتوقفت حركة السير تقريبًا على الطريق A-6 قرب توريلودونيس وعلى أجزاء من الطريق الدائري M-30. وفعّلت حكومة الإقليم خطة الطوارئ الشتوية، بينما شرعت فرق البلدية في رش المواد المذيبة للجليد في أحياء هورتاليزا، ومونكلوا-أرافاكا، وفوينكارال-إل باردو. كما شهد النقل العمومي اضطرابات، مع تأخير قطارات الضواحي وتعليق حركة القطارات بين سيرسيدييا وسيغوفيا.

وفي بقية أنحاء البلاد، سُجّلت هبّات رياح تجاوزت 112 كلم/س في غاليسيا، في حين شهدت كانتابريا أبرد درجات الحرارة، حيث بلغت –10.7 درجات مئوية في جبال بيكوس دي أوروبا. وأكدت الوكالة الإسبانية للأرصاد الجوية أن جميع الأقاليم تخضع اليوم لتحذيرات مناخية بسبب الثلوج أو الأمطار أو الرياح أو هيجان البحر، لتكون “كريستين” سادس عاصفة قوية تضرب إسبانيا خلال هذا الشهر.

ورغم المقارنات التي انتشرت على مواقع التواصل مع عاصفة “فيلومينا” الشهيرة، شدّد خبراء الأرصاد على أن الوضع مختلف، لكنهم دعوا في المقابل إلى أقصى درجات الحذر، في ظل استمرار التقلبات الجوية طوال اليوم.

