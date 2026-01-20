العاصمة : إنهيار جدار عقار مُتداعٍ للسقوط بباب سويقة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

شهد نهج البخاري بمنطقة باب سويقة بالعاصمة، صباح اليوم الثلاثاء 20 جانفي 2026، سقوط جدار تابع لعقار متداعٍ للسقوط، ما تسبّب في تعطّل سيلان مياه الأمطار على مستوى النهج.

وقد تنقلت معتمدة باب سويقة إلى المكان لمعاينة الحادثة، حيث تم تسجيل تدخل فوري من قبل رئيس مركز الشرطة البلدية ورئيس قسيمة النظافة بالدائرة البلدية، إلى جانب أعوان مصلحة التطهير وعمد المناطق، فضلاً عن نائب رئيس مركز الأمن الوطني بالحلفاوين، في إطار التنسيق لتأمين المكان ومعالجة الوضع.

وأفادت المعطيات المتوفرة أن العقار المعني مهجور، وقد سبق أن تم التدخل بشأنه من قبل مصلحة الانهيارات ببلدية تونس منذ فترة قصيرة، حيث أُعدّت في شأنه بطاقة وصفية تُصنّفه ضمن العقارات التي تمثل خطرًا وشيكًا على السلامة العامة.

وتواصل المصالح المعنية تدخلاتها من أجل رفع المخلفات وتأمين المحيط، إلى جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي أي مخاطر إضافية قد تنجم عن التقلبات الجوية أو تواصل تهاطل الأمطار.

