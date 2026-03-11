Français
العاصمة: تحويل جزئي لحركة المرور على مستوى الطريق السريعة الجنوبية بداية من يوم الإثنين 16 مارس

أعلنت وزارة التّجهيز والإسكان أنه  في إطار مواصلة أشغال مشروع توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة قسط عدد 03، أنّه سيتمّ تحويل جزئي لحركة المرور على مستوى الطريق الجهويّة رقم 22 (الطريق السريعة الجنوبية) على مستوى مستشفى الحروق البليغة ببن عروس بداية من يوم الإثنين 16 مارس 2026 بداية من الثانية صباحا ولمدّة  10 أيّام وذلك لمواصلة هدم الجسر القديم. كما هو مبين في الفيديو التوضيحي المصاحب.

 

كما دعت الوزارة كافة مستعملي الطريق إلى إحترام العلامات الدّالة وملازمة الحذر والتخفيض من السرعة على مستوى الاشغال.

