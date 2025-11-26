Français
العاصمة: تواصل عمليات بيع التّمور من المُنتج إلى المُستهلك إلى غاية 7 ديسمبر

تتواصل بالعاصمة عمليات بيع التمور في إطار خيمة لبيع التمور نظمها المجمع المهني المشترك للتّمور تحت شعار “شهر التّمور.. من المنتج إلى المستهلك”، إلى غاية 7 ديسمبر 2025.

و تهدف هذه المبادرة ، المنتظمة بتنسيق وإشراف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، إلى تقريب أفضل أنواع التمور التونسية من المستهلكين بأسعار تفاضلية تراعي القدرة الشرائية للتونسيين، وفق بلاغ صادر عن وزارة الفلاحة.

كما تأتي في إطار دعم تسويق التمور في السوق الداخليّة والتشجيع على الترفيع في الاستهلاك الداخلي.

وترمي هذه المبادرة الى تعزيز العلاقة بين المنتج والمستهلك، وتوفير منتجات ذات جودة عالية بأسعار مناسبة، حسب ما افاد به رئيس ديوان وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري، هيكل حشلاف خلال زيارة اداها الى الخيمة. وأكد بالمناسبة الدور الحيوي للتمور في دعم الاقتصاد الوطني.

ويمكن للمستهلكين زيارة الخيمة وشراء التمور مباشرة من المنتجين، مما يتيح للمنتجين عرض منتجاتهم بشكل مباشر.

كما تهدف هذه المبادرة إلى الترويج للتمور التونسية محليا، وإبراز تنوعها وجودتها العالية التي أكسبت تونس سمعة عالمية في إنتاج التمور، حسب الوزارة.

ويأتي ذلك ضمن سلسلة من البرامج التي يسعى من خلالها المجمع المهني المشترك للتمور ووزارة الفلاحة إلى دعم قطاع التمور وتحفيز الإنتاج المحلي بما يعود بالنفع على المستهلك والمنتج معا.

علما أن التقديرات الأولية لإنتاج التمور للموسم 2025-2026 تبشر بصابة قياسية تبلغ 404 ألف طن أي بزيادة 16.3 بالمائة مقارنة بالموسم الماضي، وفق وزارة الفلاحة.

