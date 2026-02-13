Français
Anglais
العربية
الأخبار

العاصمة: سقوط أشجار بمفعول الرياح بحديقة الحيوانات بالبلفدير

نشرت بلدية مدينة تونس على صفحتها الرسمية تدخلات المصالح البلدية في إطار الجهود المبذولة لضمان سلامة المواطنين وحماية الممتلكات العامة والخاص إزالة الأشجار التي سقطت على الطريق العام بفعل الرياح القوية وذلك في عدة مناطق تابعة للدوائر البلدية في تونس العاصمة

ونشرت بلدية مدينة تونس أيضاً صوراً لتدخلات ادارة المنتزهات والمناطق الخضراء لقص ورفع الأشجار التي سقطت بمفعول الرياح بحديقة الحيوانات بالبلفدير.

وشهد عددا من مناطق البلاد تسجيل سرعات رياح قوية جدا، وذلك في إطار التقلبات الجوية التي تعرفها تونس. وتم تسجيل أعلى سرعة رياح بمعتمدية تالة حيث بلغت 107 كلم/س، تلتها بنزرت بسرعة 105 كلم/س، ثم تونس العاصمة ب102 كلم/س.

كما تم تسجيل سرعة رياح بلغت 98 كلم/س بالمنستير، و93 كلم/س بباجة، و92 كلم/س بالكاف، في حين بلغت سرعة الرياح 91 كلم/س بكل من النفيضة وسليانة.

 

تعليقات

