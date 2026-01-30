العبيدي: “موقف الاتحاد الاوربي دقيق جدا في علاقة بالحرس الثّوري الايراني و لا يمثّل دعما لترامب و لكن… ” [فيديو]

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

من المتوقّع أن يشهد الملف الايراني تطوّرات في الأيّام القليلة القادمة و ذلك بعد انّ قام الاتحاد الأوربي يوم أمس بتصنيف الحرس الثّوري الايراني كمنظّمة إرهابية، الأمر الذّي لم تقبله إيران وأكّدت بكونها مستعدّة جيدا للرّد على اي ضربة قد توجّه نحوها خاصة مع تقدّم الاسطول الحربي الأمريكي في اتجاهها…

و حول هذا الموضوع علّق اليوم الجمعة الدّبلوماسي السابق عبد الله العبيدي على هذه التّطورات و قال إنّ الموقف الأوربي دقيق جدا و يجب التّمعن فيه جيدا لفهمه، و من الواضح أنّ الاتحاد الاوربي كان يرغب في إيصال رسالة للولايات المتحدة الأمريكية مفادها أنّ الخلاف مع دونالد تراب و ليس مع أمريكا و التحالف بين القطرين أساسي و لكن ليس في الظّروف التي يقود فيها ترامب سياسة بلاده و التي فيها الكثير من التمرد على المبادئ السياسية المشتركة.

و اشار المتحدّث إلى أنّ الحروب بشكل عام تقوم على الأمور الاقتصادية، و حاليا يعتبر ترامب خلق نوعا من الفوضى في العلاقات الاقتصادية بين مختلف القارات و مختلف الدّول مثل كندا و روسيا و غيرها، و أكّد العبيدي أنّ الموقف الأوربي نظري و ليس عمليا، إذ أنّ الكوادر الامنية و العسكرية الايرانية من المستبعد أن يكون لها مصالح أو اموال في أوربا حتى يتمّ تجميدها، و المسألة تقتصر على كون الدّول الأوروبية ترغب في تأكيد دعمها لأمريكا.

و شدّد الدّبلوماسي السابق على انّ هذا الموقف الاوروبي لا يعتبر مساندة ضمنية منه للولايات المتتحدة الأمريكية في فرضية شنّها حربا على ايران، لأنّ التهديد بشنّ حرب يتمّ استخدامه كمضلة لحماية اسرائيل و تجنّبا لما يمكن أن تقوم به ايران من عمل مسلّح و عدائي ضدّ اسرائيل، بالاضافة إلى انّ اللّوبي اليهودي بدوره من غير الممكن ان لا يدعم الولايات المتحدة الأمريكية و يقوم بتحريكها و تحريك اساطيلها البحرية ضدّ ايران حماية لاسرائيل، وفق تعبيره.

و عن فرضية وقوع حرب من عدمها، قال العبيدي إنّه يجب التريث نوعا ما بهذا الخصوص، إذ أنّه من الصعب وقوع حرب، لانّ الأطراف المناهضة للحرب و التي مصالحها قد تمس هي عديدة مثل روسا و تركيا و باكستان و أفغانستان و الصين و غيرها، هذا بالاضافة إلى أنّ المنطقة ككل لم تدعم هذه الخطوة ضدّ إيران و على رأسها السّعودية أي انّ الوضع يتطلّب وقتا لفهمه.

و بخصوص تحريك الاسطول الأمريكي في اتجاه ايران، أوضح العبيد أنّ هذا الامر يسطلح عليه بـ “La politique de la canonnière” أي انّه يتمّ تهديد بلد باستعمال السفن الحربية البحرية، و لكن حاليا الامور ليست دقيقة، خاصة و أنّ الحديث مؤخّرا يدور حول تجربة نووية إيرانية، و في هذا الاطار اتجهت امريكا إلى استعمال مبدأ اظهار القوة حتى لا تضطر لاستعمالها، خاصة بعد الضربة التي وجّهتها إيران لاسرائيل منذ مدّة و قامت من خلالها بتحطيم كلّ الرموز الصّهيونة مادفع الأخيرة للاستنجاد لاوّل مرة في تاريخها بأمريكا بعد أن كانت ترفض رفضا قاطعا اي تدخّل في شأنها.

