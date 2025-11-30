Français
الأخبار

العثور على جُثة صانعة محتوى نمساوية شهيرة داخل حقيبة

العثور على جُثة صانعة محتوى نمساوية شهيرة داخل حقيبة

خيّم الحزن من جديد على عالم التواصل الاجتماعي بعد الإعلان عن وفاة صانعة محتوى نمساوية شهيرة، تدعى ستيفاني بايبر البالغة 31 عاما، و التي عُثر على جثتها داخل غابة فى سلوفينيا بعد اختفائها لمدة أسبوع كامل و قتلت على يد زوجها السابق الذي اعترف بقتلها بسبب حبه لها و عدم رغبتها في العودة له.

و بحسب ما نقلته صحيفة كرونن تسايتونج النمساوية، عثرت السلطات على جثمان بايبر بعد اعتراف صادم من زوجها السابق، البالغ من العمر أيضاً 31 عاماً، حيث أقر بأنه المسؤول عن مقتلها.

و وفق التحقيقات، اعترف المتهم بأنه قام بخنقها ثم وضع جثتها داخل حقيبة سفر قبل أن يتخلص منها بإلقائها في غابة سلوفينية.

و كانت بايبر قد اختفت يوم الأحد 23 نوفمبر، بعدما عادت مساء السبت من حفلة عيد ميلاد برفقة إحدى صديقاتها، حيث نزلت من سيارة الأجرة و توجهت إلى شقتها في ولاية ستيريا النمساوية، لكن منذ تلك اللحظة اختفى أثرها تماماً.

و بناءا على ما نشرته التحقيقات فإنّ السبب الظاهر لمقتل بايبر هو نزاع عنيف مع زوجها السابق.

و تصاعد الخلاف بعد خروجها من حفل عيد الميلاد و تطور إلى عنف جسدي إذ خنقها زوجها السابق لعدم رغبتها في العودة إليه و قام بقتلها من كثرة حبه لها حسب تعبير الجاني.

و في اليوم التالي ، أبلغت عائلتها الشرطة عن اختفائها ، بعدما تغيبت عن جلسة تصوير كانت مقررة صباح الأحد و هو أمر غير معتاد بالنسبة لها و بعد أيام من البحث ، قاد اعتراف زوجها السابق السلطات إلى مكان الجُثّة ، لتنتهي القضية بصدمة كبيرة في الأوساط الفنية و مجتمع المؤثرين في النمسا و أوروبا.

