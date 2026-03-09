Français
العثور على مقبرة جماعية في ليبيا

عثر جهاز دعم مديريات الأمن الليبي على مقبرة جماعية في منطقة مشروع الهضبة بالعاصمة طرابلس، بعد تلقي بلاغ عن وجود رفات بشرية في الموقع.

و بحسب ما أفاد به الجهاز، فقد أسفرت الأعمال الأولية حتى الآن عن انتشال جثتين من الموقع، فيما لا تزال عمليات الحفر والبحث مستمرة لاحتمال وجود جثامين أخرى في المكان ذاته.

و أشار الجهاز إلى أنه جرى التواصل مع مكتب النائب العام وجهاز المباحث الجنائية، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وبدء التحقيقات الجنائية المرتبطة بهذه الواقعة، إلى جانب توثيق الأدلة و فحص الجثامين وفق الإجراءات المتبعة.

و وفق المعلومات الأولية التي أعلنها الجهاز، فإن المقبرة يُرجح أن تعود إلى عملية تصفية جسدية نفذها أفراد تابعون لجهاز الدعم و الاستقرار، الذي كان يفرض سيطرته على المنطقة خلال الفترة الماضية.

