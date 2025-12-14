العراق: بعد 22 عامًا من النشاط… انتهاء مهمة المساعدة الأممية لما بعد صدام حسين

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

خلال مراسم رسمية نُقلت مباشرة على الهواء، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني انتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق (يونامي) بعد 22 عامًا من النشاط.

وكانت مهمة البعثة تتمثل في مواكبة العراق في انتقاله السياسي والاقتصادي في مرحلة ما بعد صدام حسين. وتبدو هذه الخطوة بمثابة اعتراف باستقرار البلاد بعد عقود من الحروب، فيما بدا إعلانها أشبه بإشارة إلى «انتصار».

من جهته، أشاد رئيس الوزراء العراقي بالمسار الذي قطعه العراق، مع التأكيد أن العمل لم يكتمل بعد، علمًا أنه كان قد طلب إنهاء ولاية «يونامي» في ماي 2024، معتبرًا آنذاك أن البلاد باتت قادرة على تدبير شؤونها بنفسها.

ومن المقرر أن تواصل بعثات أممية أخرى أنشطتها الداعمة للتنمية الاقتصادية في العراق. كما يُرتقب قريبًا تدشين «شارع الأمم المتحدة» في العاصمة العراقية.

