العراق يدعو الدول الأوروبية إلى استعادة مواطنيها من معتقلي تنظيم داعش بعد نقلهم من سوريا

دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية محمد شياع السوداني، خلال مكالمة هاتفية جمعته يوم الجمعة بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، دول العالم ولا سيما دول الاتحاد الأوروبي إلى تحمّل مسؤولياتها واستعادة مواطنيها من عناصر تنظيم داعش الإرهابي الذين تمّ نقلهم مؤخّرًا من سوريا إلى العراق.

وجاء في بيان صادر عن مكتب السوداني أنّه شدّد على “أهمية أن تضطلع الدول، وخاصة الأوروبية منها، بمسؤولياتها القانونية والإنسانية، عبر تسلّم رعاياها من المعتقلين، وضمان محاكمتهم محاكمة عادلة لينالوا الجزاء الذي يستحقونه وفق القوانين المعمول بها”.

وأكّد رئيس الحكومة العراقية أنّ بلاده ستباشر الإجراءات القضائية بحقّ هؤلاء الموقوفين، في إطار احترام المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، ومواصلة الجهود الرامية إلى مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه، بالتنسيق مع الشركاء الدوليين.

وكان العراق قد أعلن، يوم الخميس، انطلاق المسار القضائي الرسمي للتعامل مع عناصر تنظيم داعش الذين تمّ نقلهم إلى أراضيه، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن الإقليمي وضمان عدم إفلات المتورّطين في الجرائم الإرهابية من المحاسبة.

