العراق يطلب تأجيل مباراة الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم 2026

تقدم الاتحاد العراقي لكرة القدم بطلب رسمي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، من أجل تأجيل مباراة المنتخب العراقي في الملحق العالمي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، والمقرر إقامتها يوم 31 مارس الجاري في المكسيك.

و أوضح الاتحاد العراقي أن الطلب جاء بسبب الصعوبات اللوجستية التي تواجه بعثة منتخب العراق في السفر من العاصمة بغداد، في ظل إغلاق المجال الجوي و بعض التعقيدات المرتبطة بالأوضاع الأمنية في المنطقة، إلى جانب أزمة استخراج تأشيرات الدخول إلى المكسيك و الولايات المتحدة.

كما رفض الاتحاد العراقي خيار السفر البديل المقترح، و الذي يتضمن انتقال بعثة المنتخب برًا داخل العراق لمدة تصل إلى 25 ساعة للوصول إلى تركيا، قبل السفر جوًا إلى المكسيك، معتبرًا أن هذه الرحلة الطويلة و المعقدة قد تؤثر على جاهزية اللاعبين قبل المواجهة المرتقبة.

