العقود الآجلة لخام برنت تقفز إلى 111 دولارا للبرميل

شهدت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعا وصل إلى 18.35 دولار لتقفز الأسعار إلى 111.04 دولار للبرميل.
وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بأكثر من 20 بالمئة لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ جويلية 2022، إذ فاقم تنامي حدة الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران المخاوف من تقلص الإمدادات وتعطل شحنات عبر مضيق هرمز لفترة طويلة.
وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 16.31 بالمئة إلى 105.73 دولار للبرميل. وارتفعت بـ 22.4 بالمائة لتصل 111.24 دولار في وقت سابق من الجلسة.
وارتفع الخام القياسي 12 بالمئة يوم الجمعة وسجل زيادة أسبوعية 36 بالمئة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب