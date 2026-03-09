العقود الآجلة لخام برنت تقفز إلى 111 دولارا للبرميل

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

شهدت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعا وصل إلى 18.35 دولار لتقفز الأسعار إلى 111.04 دولار للبرميل.

وارتفعت ​العقود الآجلة للخام الأمريكي ‌بأكثر ‌من ‌20 بالمئة لتصل إلى أعلى ​مستوى لها منذ جويلية 2022، إذ فاقم تنامي ⁠حدة الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران المخاوف من تقلص الإمدادات وتعطل شحنات عبر ​مضيق هرمز لفترة طويلة.

وارتفعت العقود ‌الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس ⁠الوسيط 16.31 بالمئة ‌إلى 105.73 دولار للبرميل. وارتفعت بـ 22.4 بالمائة لتصل 111.24 ‌دولار في ⁠وقت سابق من الجلسة.

وارتفع الخام ‌القياسي 12 بالمئة يوم الجمعة وسجل ‌زيادة ⁠أسبوعية 36 بالمئة.

