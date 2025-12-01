Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

مثّل العمل على إعداد مذكّرة عمل موحّدة بخصوص تطبيق الأحكام والقرارات الجديدة المتعلّقة بالشّركات الأهليّة، أبرز ما تم الإتفاق بخصوصه خلال جلسة العمل التي جمعت مؤخرا عبر تقنية التّواصل عن بعد وزير التّشغيل رياض شوّد و كاتبة الدّولة لدى وزير التّشغيل والتّكوين المهني المكلّفة بالشّركات الأهليّة حسنة جيب اللّه مع المديرين الجهويين للتشغيل والتكوين المهني.

وتم الإتفاق خلال هذه الجلسة على جرد كل التساؤلات الواردة على الإدارات الجهوية للتشغيل والتكوين المهني من الشركات الأهلية بخصوص تطبيق الأحكام والقرارات الجديدة وموافاتها مرفقة بمقترحات للوزارة.

وأفاد رياض شوّد، بخصوص معالجة الوضعيات الخاصّة بالشركات الأهليّة بعد صدور التنقيحات الأخيرة والقرارات الجديدة، بأنه سيتم بلورة الحلول المناسبة لكل الوضعيات وإعداد مذكّرة موحّدة في الغرض. وأكّد على أنّ الشركات الأهلية تمثل أحد أركان بناء دولة ذات سيادة اقتصادية وخيار تنمويّ يهدف إلى تأمين الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين، مضيفا أنّ المرسوم عدد 3 لسنة 2025 أحال الإشراف على الشّركات الأهلية، الملف الإقتصادي والتّنموي الأبرز إلى وزارة التّشغيل.

وشدّد في هذا الصدد ،على أنّ المرحلة تتطلب تضافر جهود الجميع، وتعد الإدارات الجهوية للتشغيل والتكوين المهني الواجهة الأولى للملف، مؤكدا على الدور المحوري للمديرين الجهويين للتشغيل والتكوين المهني في الاشراف الجهوي على ملف الشركات الأهليّة و توفير المرافقة والاحاطة بكل باعثي الشركات الأهلية وفق مقاربة تشاركية مع كل الفاعلين والمتدخلين.

من جهتها أبرزت كاتبة الدولة، الدور الحاسم الذي تضطلع به الإدارات الجهوية للتشغيل والتكوين المهني في تحويل ملفّ الشركات الأهليّة من نصوص وإجراءات إلى واقع ملموس مشددة على أنّ هذه الإدارات ليست مجرد هياكل إدارية، بل شريك استراتيجي فاعل في بناء نموذج اقتصادي جديد ينطلق من المحلّي ليرتقي إلى الجهوي ثم الوطني.

ودعت جيب اللّه بهذه المناسبة كافة المديرين الجهويين إلى تبنّي روح المبادرة والفاعلية والانخراط بقوة في مسار التنمية والاضطلاع بدورهم كاملاً وبأعلى درجات المسؤولية، مع ضرورة الإرتقاء بنسق العمل لضمان إعداد وتنفيذ مخططات العمل الجهوية المخصّصة لتنزيل القرارات الجديدة المتعلقة بالشركات الأهليّة.وأكدت أنّ الإدارات الجهوية للتشغيل والتكوين المهني يجب أن تكون الحاضنة الأساسية لهذه الشركات، ومحرّكًا فعليًا لديناميكية اقتصادية جديدة على المستوى الجهوي.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



