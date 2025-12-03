العمل في الخارج: تحذير بشأن البرنامج الروسي «Alabuga Start» واستهدافه للشباب التونسي

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

خلال الأسابيع الأخيرة، برز اسم «Alabuga Start» على مجموعات فيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي في تونس. ويُروَّج للبرنامج على أنه فرصة لبناء «مسيرة مهنية دولية»، وخوض تجربة عمل خارج البلاد، وتمكين الشابات من 18 إلى 22 سنة من مستقبل أفضل.

لكن خلف هذه الوعود المغرية والإعلانات المضللة، تختبئ حقيقة مقلقة وخطيرة. يهدف هذا الملف إلى توضيح حقيقة برنامج «Alabuga Start»، وكيف يستقطب المشاركين، ولماذا يثير قلقًا عالميًا متزايدًا.

برنامج يبدو واعدًا… لكنه داخل منطقة عسكرية حساسة

يقع «Alabuga Start» في المنطقة الاقتصادية الخاصة بـ«ألابوغا» في جمهورية تتارستان بروسيا. رسميًا، يُقدَّم كبرنامج «تكوين وتشغيل» يوفر راتبًا وسكنًا وتجربة عمل سريعة. الخطاب الدعائي يركز على النجاح وضمان المستقبل ووظيفة مستقرة.

لكن المنطقة الصناعية هذه ليست كغيرها. فمنذ 2022، تخصصت في تصنيع الطائرات المسيّرة العسكرية، وخاصة الدرون الانتحاري «شاهد» المستخدم في الحرب على أوكرانيا. هذه المعلومة الأساسية تُخفى عمدًا عن الإعلانات الموجهة للشباب في تونس ودول أخرى.

قبل نحو شهرين، خصص موقع تونس الرقمية في نسخته الفرنسية ملفًا حول البرنامج بعنوان:

«وعود محطّمة : شابات إفريقيات يُستدرجن لإنتاج طائرات مسيرة حربية في روسيا»

حيث تمّ كشف شهادات لمئات الفتيات اللاتي استُدرجن للعمل في مجالات فندقية أو إدارية، ليتحول بهن الأمر إلى مصانع أسلحة في ظروف قاسية ورقابة مستمرة.

كيف يتم الاستقطاب؟

فيسبوك… مؤثرون… واتصالات محلية تونسية

لا يعتمد التجنيد على قنوات رسمية، بل يتم أساسًا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

في تونس ظهرت:

صفحة «Alabuga START Tunisie»

منشورات تستهدف الفتيات في مجموعات الإعلانات

وعود بفرص «عمل بالخارج»

أرقام هواتف تونسية للتواصل مع «وسطاء التوظيف»

الرسائل الدعائية لا تكشف أبدًا:

أن الموقع ضمن منطقة صناعات دفاعية

أن العمل قد يشمل خطوط تجميع الدرون

أن المنطقة تعرضت لقصف خلال الحرب

خلال الحرب ولا اسم المدينة أو طبيعة النشاط الحقيقي

هذه المعلومات المحجوبة تجعل الإعلانات خادعة وتستغل حاجة الشباب للسفر.

ما تكشفه التحقيقات الدولية: استغلال وخداع ومخاطر جسيمة

تقارير إعلامية ومنظمات حقوقية وأممية توصّلت للنتائج التالية:

استدراج شابات عبر الإنترنت دون توضيح طبيعة العمل

وصولهن إلى روسيا في بيئة مغلقة ومؤطرة على نحو عسكري

تشغيلهن في مصانع طائرات مسيّرة لا في مجال الفندقة أو الخدمات

لا في مجال الفندقة أو الخدمات عمل شاق تحت مراقبة صارمة ولساعات طويلة

صعوبات كبيرة في مغادرة المكان أو استعادة الوثائق

إصابات وسط شابات إفريقيات بعد ضربات عسكرية طالت المنطقة

على ضوء ذلك، فتح الإنتربول تحقيقًا حول احتمال وجود اتجار بالبشر واستغلال حديث. كما اتخذت بلدان إفريقية إجراءات تحذيرية، كجنوب إفريقيا ومالاوي.

لماذا يشكل هذا البرنامج خطرًا على الشابات التونسيات؟

1 خطر التضليل

عدم الكشف عن الطابع العسكري وصناعة الأسلحة والحرب.

2 خطر أخلاقي وقانوني

المشاركة -ولو بشكل غير مباشر- في إنتاج أسلحة تستعمل في حرب قائمة.

3 خطر جسدي مباشر

العمل في منطقة تُعد هدفًا عسكريًا للقصف.

4 خطر الاستعباد والابتزاز

احتجاز الوثائق وفرض غرامات لمن تحاول المغادرة.

لماذا يستهدف البرنامج تحديدًا الفتيات من 18 إلى 22 سنة؟

التحقيقات تشير إلى أنّ :

الفتيات هنّ الأكثر هشاشة اقتصاديًا

يسهل استغلال حلم الهجرة لديهن

لديهن استخدامهن في محتوى دعائي (ابتسامات وصور «مطمئنة»)

بعيدات عن عائلاتهن، ما يجعلهن أكثر قابلية للسيطرة والتبعية

هذا التركيز على الفتيات هو مؤشر خطر واضح يستوجب الانتباه.

ما الذي يجب فعله لحماية بنات تونس؟

على العائلات والشابات:

✔ التأكد من اسم المدينة وطبيعة العمل بدقة

✔ عدم الثقة بوعود غامضة دون عقود قانونية واضحة

✔ الحذر من الوسطاء غير الرسميين

✔ التواصل مع الجهات الحكومية المختصة قبل السفر

وعلى السلطات:

مراقبة الإعلانات المشبوهة

تطبيق قوانين الانتداب بالخارج

حماية الفتيات المستهدفات

الإعلام والمجتمع المدني بدورهما يتحملان مسؤولية التحسيس والتوعية.

خلاصة القول

«Alabuga Start» ليس برنامج عمل عاديًا، بل مشروع غامض وخطير يدخل في سياق الحرب الروسية على أوكرانيا، ويستغل حاجات الشابات في تونس ودول إفريقية أخرى إلى العمل.

الوعي حماية.

والحذر ضرورة قبل فوات الأوان.

