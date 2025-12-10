العميد هيثم زناد يؤكّد ارتفاع ظاهرة استهلاك المخدّرات [فيديو]

أكّد العميد في الدّيوانة التونسية هيثم زناد ارتفاع ظاهرة استهلاك المخدّرات و ذلك اليوم الاربعاء، 10 ديسمبر 2025، خلال مشاركته في النّدوة الوطنية حول دور الديوانة التونسية في مكافحة تهريب المواد المخدّرة، و التي تندرج في اطار الاحتفال بالذّكرى الـ 69 لتونسة الدّيوانة.
و قال العميد إنّ هذه الظّاهرة لم تتفاقم في تونس فقط بل في مختلف أنحاء العالم، إذ أنّه و حسب المتابعة اليومية لما يحدث، تأكّد أنّ نشاط تجار المخدّرات على المستوى العالمي كبير جدا و الهدف هو كسب الاموال الطّائلة، و مجابهة المخدّرات أصبح مشكل في عديد الدّول.
و أضاف زناد انّ الدّيوانة التونسية تعتمد في هذا الإطار على معطى مهم جدا بامكانها الاستفادة منه و هو معطى التعاون الدّولي و التعاون الاقليمي حتى تتمكن مجموعة دول تواجه نفس التحدي ان تقوم بمقاومة هذه الظاهرة.
