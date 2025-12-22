العوني يدعو إلى التّلقيح ضدّ النّزلة الموسمية مع انتشار المتحوّر الجديد “k” [فيديو]

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أفاد اليوم الإثنين، 22 ديسمبر 2025، الدّكتور المختصّ في علم الفيروسات محجوب العوني في تصريح لتونس الرّقمية، بأنّه يوجد عدد من الفيروسات المنتشرة حاليا في تونس و ذلك مع التّراجع في درجات الحرارة، و أوضح أنّ المتحور الاكثر انتشارا هو فيروس “k” و هو ناتج عن تطوّرات الفيروس الموسمي H3N2، و العائلة الاصلية لهذا الفيروس هي النّزلة A المعروفة بعدّة تغيرات وراثيّة تشمل غشاء الفيروس و تعطي تنوّع جيني سنوي و من ضمن هذه التّغيرات تحدث طفرات تعطيه تميّز و تموقع و يصبح قادرا على الانتشار بكثرة مقارنة ببقية طفرات الفيروس.

و المتحور الجديد الناتج عن الطّفرة التي وقعت على فيروس H3N2 عرف باسم “K” و قد انطلق انتشاره خاصة في شهر أوت بأستراليا و بدأ يتطورّ و نظرا لسرعة انتشاره بفضل هذه الطّفرة أصبح متواجدا في أكثر من 30 دولة، وفق قول المتحدّث.

و أضاف العوني أنّ هياكل الصّحة و المنظّمة العالمية للصحة بصدد متابعة هذا المتحور و أصدرت تنبيه للمواطنين على خلفيّة سرعة انتشار الفيروس المشار إليه، مشدّدا على ضرورة استعمال وسائل الوقاية للتقليل من انتشار هذا الفيروس.

و تابع المختصّ في علم الفيروسات القول إنّه بالنّسبة لكبار السّن و من يعانون من الأمراض المزمنة فمن الضّروري القيام بالتلقيح ضدّ النّزلة الموسمية، مع العلم و أنّه لا يزال أمامهم الوقت للقيام بهذه التلاقيح لأنّ ذروة انتشار النّزلة الموسمية لم تحصل بعد، و بالتالي فإنّه من الضروري أخذ الأحتياطات اللازمة خاصة و أنّنا في عطلة و في فترة تنقلات مع إقتراب نهاية السّنة الإدارية الحالية.

و عن الفيروسات المنتشرة حاليا في تونس، أوضح الدّكتور العوني أنّها تقريبا النّزلة الموسمية المعروفة و هي الـ H3N2 و أيضا H1N1 و لكن بأقل حدّة و أقل انتشار ايضا مع الأخذ بعين الاعتبار أنّ H3N2 نتج عنها المتحوّر المشار إليه و الذّي يعتبر أسرع انتشارا من “القريب” المعتاد.

و أكّد العوني أنّه بالنّسبة لتونس فإنّ المناعة المكتسبة مع التلقيح الموجود من الممكن أن يكون لها مردود إيجابي بالنّسبة للمتحور الجديد، مشدّدا على أنّ هذا المتحوّر ليست له القدرة حتى يكون بنفس الدّرجة الوبائيّة التي شهدناها مع الكوفيد 19، لأنه تقريبا من نفس العائلة المعتاد عليه و التي تعود كلّ سنة بتغيّرات طفيفة.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



