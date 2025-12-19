الغرور والتواضع: ماذا يقول القرآن بوضوح

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لا يُعدّ الغرور في الإسلام مجرد سلوك سلبي عابر، بل يقدّمه القرآن الكريم بوصفه انحرافًا خطيرًا في النفس البشرية، ومنبعًا للظلم وازدراء الآخرين والعنف ورفض الحقيقة عنادًا. وفي المقابل، يرسّخ القرآن قيم التواضع وضبط النفس واحترام الكرامة الإنسانية كمبادئ أساسية، حتى في علاقة الإنسان بإيمانه ذاته.

وعلى خلاف بعض الأفكار الشائعة، لا يشرعن الخطاب القرآني الهيمنة الأخلاقية ولا الإكراه الديني، بل يطرح منظومة أخلاقية تقوم على المسؤولية الفردية، وحرية الضمير، والانسجام بين الإيمان والسلوك والقيم الإنسانية.

الغرور مدان صراحة في القرآن

يستخدم القرآن مفهومي الكِبْر والاستكبار للدلالة على الغرور، أي ذلك الشعور بالتفوّق الذي يدفع الإنسان إلى اعتبار نفسه أعلى من غيره ورفض الحق.

سورة النحل (16:23)

﴿لَا جَرَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ﴾

المعنى: إن الله يعلم ما يخفون وما يعلنون، إنه لا يحب المتكبرين.

سورة الإسراء (17:37)

﴿وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۖ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا﴾

المعنى: ولا تمشِ في الأرض مختالًا، فلن تشقّ الأرض ولن تبلغ طول الجبال.

سورة لقمان (31:18)

﴿وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ﴾

المعنى: ولا تُعرض بوجهك عن الناس تكبرًا، ولا تمشِ في الأرض مرحًا، إن الله لا يحب كل مختال فخور.

سورة الحديد (57:23)

﴿لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ﴾

المعنى: لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أُعطيتم، فالله لا يحب المتكبر المتفاخر.

الغرور عائق أمام الحقيقة

يربط القرآن بشكل مباشر بين الغرور والعجز عن إدراك الحقيقة.

سورة الأعراف (7:146)

﴿سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾

المعنى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير حق.

وهكذا يصبح الغرور حجابًا داخليًا يمنع الإنسان من الفهم والتعلّم ومراجعة الذات.

المثال المؤسِّس: غرور إبليس

يقدّم القرآن الغرور بوصفه الجذر الأول للمعصية.

سورة الأعراف (7:13)

﴿قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ﴾

المعنى: قال: اهبط منها، فلا يحق لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين.

فالغرور لا يُصوَّر قوةً، بل سقوطًا أخلاقيًا.

التواضع سِمة المؤمنين الصادقين

يضع القرآن في مقابل الغرور سلوكًا قوامه السكينة والاحترام والسلام.

سورة الفرقان (25:63)

﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا﴾

المعنى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض تواضعًا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامًا.

سورة الحجرات (49:13)

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ … إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾

المعنى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى… إن أكرمكم عند الله أتقاكم.

وبذلك يُرفض صراحة أي ادعاء للتفوّق الاجتماعي أو العرقي أو الديني.

عندما يلتقي الخطاب القرآني بعلم النفس الحديث

تشير دراسات علم النفس المعاصر إلى أن الغرور المفرط، القريب من النرجسية المرضية، يرتبط بالعدوانية وازدراء الآخرين وصعوبة تقبّل النقد. في المقابل، يرتبط التواضع باستقرار نفسي أفضل، وروح التعاون، وعلاقات اجتماعية أكثر صحة.

وهذا الاستنتاج العلمي يلتقي مع الرؤية القرآنية: الغرور يهدم الرابط الإنساني، بينما التواضع يحفظه.

حرية الضمير: مبدأ قرآني راسخ

يؤكد القرآن دون لبس أن الإيمان لا يُفرض بالقوة.

سورة البقرة (2:256)

﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾

المعنى: لا إكراه في الدين.

سورة يونس (10:99)

﴿أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾

المعنى: أفأنت تُكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟

سورة الكهف (18:29)

﴿فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ﴾

المعنى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.

سورة الغاشية (88:21–22)

﴿فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ ۝ لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ﴾

المعنى: فذكّر إنما أنت مذكّر، لست عليهم بمسيطر.

التطرّف عصيان لرسالة الإسلام

القرآن واضح: الغرور مُدان، والإكراه الديني محرّم. ومن هذا المنطلق، فإن التيارات المتطرفة تخالف جوهر رسالة الإسلام حين تسعى إلى فرض الدين بالقوة أو بالخوف أو بالهيمنة، لأنها تناقض بشكل مباشر المبادئ القرآنية القائمة على الحرية، والمسؤولية الفردية، واحترام الكرامة الإنسانية.

وفي الختام، فإن جانبًا كبيرًا من الانتقادات الموجّهة إلى الإسلام يستند إلى ممارسات أو خطابات أو روايات، أكثر مما يستند إلى النص ذاته. وعلى النقيض، يشهد كثيرون بأن قراءة القرآن وتدبّره تُحدث تحولًا عميقًا في نظرتهم إلى الحياة.

وبالنسبة للمؤمنين، تكمن قوة الإسلام تحديدًا في هذه النقطة: فالمعجزة ليست خفية، بل ماثلة أمام البشر. فالقرآن، المنقول منذ أكثر من أربعة عشر قرنًا، يواصل إظهار انسجام لافت، ومع تطوّر المعارف الإنسانية والعلمية، تتكشف فيه باستمرار حقائق أخلاقية وفكرية جديدة.

