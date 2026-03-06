Français
اقتصاد وأعمال

الفاو: أسعار المواد الغذائية تسجل إرتفاعاً لأول مرة منذ خمسة أشهر

أعلنت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) اليوم أن مؤشر أسعار المواد الغذائية سجل ارتفاعاً لأول مرة منذ خمسة أشهر، مدفوعاً بزيادة أسعار الحبوب، واللحوم، والزيوت النباتية.

وقد بلغ مؤشر الفاو لأسعار المواد الغذائية في فبراير 2026 في المتوسط 125.3 نقطة، أي بزيادة قدرها 1.1 نقطة (0.9 بالمئة) مقارنة بالقيمة المعدلة لشهر يناير.

وقد تعوض الزيادة في مؤشرات أسعار الحبوب، واللحوم، والزيوت النباتية التراجع في مؤشرات أسعار منتجات الألبان والسكر، مما جعل المؤشر يرتفع لأول مرة في فبراير بعد خمس انخفاضات شهرية متتالية.

وعند المقارنة بالمستويات التاريخية، كان المؤشر أقل بمقدار 1.3 نقطة (1.0 بالمئة) عن قيمته المسجلة قبل عام، وأقل بـ 34.9 نقطة (21.8 بالمئة) عن أعلى مستوى له الذي سجله في مارس 2022.

