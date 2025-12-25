Français
الأخبار

الفاو: 72 ألف عائلة في الضفة الغربية المحتلة بحاجة ماسة لمساعدات طارئة

الفاو: 72 ألف عائلة في الضفة الغربية المحتلة بحاجة ماسة لمساعدات طارئة

أعلنت منظّمة الأغذية والزّراعة للأمم المتحدة “الفاو” أنّ أكثر من 72 ألف عائلة من المزارعين والرّعاة في الضّفة الغربية المحتلة أي ما يقرب من ثلثي العائلات الزراعية بحاجة ماسة إلى مساعدات طارئة.

وأظهرت دراسة نشرتها المنظّمة امس الاربعاء أن حوالي 90 في المئة من العائلات الزراعية في الضفة فقدت دخلها مؤخرا نتيجة للانخفاض الحاد في إنتاج المحاصيل والثروة الحيوانية ومبيعاتها مشيرة

إلى أنّ ما يقدّر بنحو 115 ألف عائلة تعتمد بشكل أساسي على الزّراعة لكسب عيشها وذلك من بين حوالي 700 ألف عائلة تعيش في الضفة الغربية.

وأضافت:” تحتاج العائلات الزّراعية بشكل عاجل إلى المساعدة النّقدية والعينية للتّخفيف من آثار عنف المستوطنين واسع النّطاق والأزمة الاقتصادية المتفاقمة وفقدان الدخل شبه الشامل” مؤكدة أن

الزراعة لا تزال واحدة من أكثر الطرق فعالية للعائلات للحصول على الغذاء والدخل.

وبينت الدراسة أن ما يقرب من 100 ألف أسرة زراعية بالضفة الغربية تعرضت مؤخرا لما لا يقل عن صدمة حادة واحدة بما في ذلك الصراع والعنف وارتفاع تكاليف المعيشة وفقدان الوظائف مشددة

على ضرورة السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى العائلات دون عوائق أو تأخير.

وأكدت أن التمويل الكافي ضروري “لمنع الأسر من الانزلاق إلى أزمة أعمق”.

