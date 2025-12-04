الفرجاني ساسي: “نعتذر من التونسيين” (فيديو)

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

عجز المنتخب التونسي عن تحقيق الفوز أمام سوريا في مباراة الافتتاح، قبل أن يُحرم مرة أخرى من الانتصار مساء الخميس أمام فلسطين، ضمن منافسات كأس العرب للأمم في الجولة الثانية من المجموعة الأولى.

وقال قائد نسور قرطاج للمحليين، الفرجاني ساسي، في تصريح لــ”تونس الرقمية”: “أردنا أن نُدخل الفرحة على قلوب التونسيين (…) نحن آسفون ونطلب السماح من الشعب التونسي.”

وأضاف أن “الأسباب الرئيسية لهذا الإخفاق تعود إلى الأخطاء المرتكبة من الجميع وإلى التراخي”.

