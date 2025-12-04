Français
Anglais
العربية
رياضة

الفرجاني ساسي: “نعتذر من التونسيين” (فيديو)

عجز المنتخب التونسي عن تحقيق الفوز أمام سوريا في مباراة الافتتاح، قبل أن يُحرم مرة أخرى من الانتصار مساء الخميس أمام فلسطين، ضمن منافسات كأس العرب للأمم في الجولة الثانية من المجموعة الأولى.

وقال قائد نسور قرطاج للمحليين، الفرجاني ساسي، في تصريح لــ”تونس الرقمية”: “أردنا أن نُدخل الفرحة على قلوب التونسيين (…) نحن آسفون ونطلب السماح من الشعب التونسي.”

وأضاف أن “الأسباب الرئيسية لهذا الإخفاق تعود إلى الأخطاء المرتكبة من الجميع وإلى التراخي”.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

458
أخر الأخبار

منذ فجر اليوم: ضباب كثيف يُغطّي ولاية باجة

310
الأخبار

مدرب المتتخب الفلسطيني : منتخب تونس كبير و قوي [فيديو]
309
الأخبار

تهريب مخدرات بمدنين : إيداع زوجين أجنبيين السجن بعد حجز أكثر من 4 كلغ من الكوكايين
290
أخر الأخبار

البرلمان يُقرّ ووزيرة المالية تعترض.. رئيس لجنة التشريع العام يكشف السيناريوهات المُمكنة (فيديو)
288
الأخبار

سامي الطرابلسي : “لست نادما بخصوص إختياراتي في قائمة كأس العرب” (فيديو)
285
الأخبار

تنزانيا : “السيدة الحديدية” تجد «الوصفة السحرية»… تعيّن ابنتها و ابنة أختها و صهرها
283
أخر الأخبار

تونس – فلسطين: سامي طرابلسي يتحدّث عن الوضع البدني للاعبيه (فيديو)
279
الأخبار

نشرة متابعة : أمطار رعدية و انخفاض حاد في درجات الحرارة بداية من ظهر اليوم
275
الأخبار

الصيدليات تقرر تعليق صرف الأدوية بـ”صيغة الطرف الدافع” لفائدة منظوري الكنام ابتداءً من 8 ديسمبر
273
الأخبار

أسامة الحدّادي : “رغم العثرة لم تسجّل أي إختلافات وسط المجموعة” (فيديو)

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى