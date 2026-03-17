الفرنكوفونية تغيّر مركز ثقلها : إفريقيا تتقدّم و تونس في حالة شك

تظل اللغة الفرنسية واحدة من اللغات العالمية الكبرى. لكن مستقبلها لم يعد يتحدد بالأساس في باريس أو بروكسل أو مونتريال. بل أصبح يتحدد بشكل متزايد في أفريقيا.

هذه هي الخلاصة الرئيسية التي جاءت في تقرير “اللغة الفرنسية في العالم 2026″، الذي سجل 396 مليون متحدث باللغة الفرنسية، منهم 65٪ في القارة الأفريقية، ويتوقع أن يصل عدد الناطقين بالفرنسية إلى 590 مليونًا بحلول عام 2050، مع وجود 9 من كل 10 منهم في أفريقيا.

بالنسبة لتونس، حيث يظل 63٪ من السكان يتحدثون الفرنسية وفقًا للتقرير، لم يعد السؤال هو ما إذا كانت اللغة الفرنسية موجودة، بل ما هي المكانة التي يريد البلد أن يمنحها لهذه اللغة في سياق أصبح يشهد منافسة من العربية الدارجة، والإنجليزية، والتكنولوجيا الرقمية، والذكاء الاصطناعي.

التحول الكبير

الرقم مثير للإعجاب، لكن ليس هو المعيار الوحيد. ما يتغير حقًا هو جغرافية اللغة الفرنسية. فهي تضم الآن 396 مليون متحدث في جميع أنحاء العالم، وهي رابع أكثر اللغات تحدثًا، والثانية من حيث الأكثر تعلمًا، والرابعة على الإنترنت، والثالثة في مجال الاقتصاد والأعمال.

الأهم من ذلك، أن مركز ثقلها يتحرك. حيث تتركز الآن 65٪ من المتحدثين بالفرنسية في أفريقيا، ويقدر التقرير أنه بحلول عام 2050، سيعيش 9 من كل 10 ناطقين بالفرنسية في هذا القارة. بمعنى آخر، ستكون الفرنكوفونية في المستقبل أفريقية، شابة، حضرية، متحركة، ومتنوعة في استخداماتها.

هذا التحول ليس مجرد تأثير إحصائي. إنه يعتمد بالطبع على الديموغرافيا، ولكن أيضًا على التعليم. يظهر التقرير أن نمو عدد الناطقين بالفرنسية في السنوات الخمسة عشرة الأخيرة جاء بشكل رئيسي من أفريقيا، مدفوعًا بزيادة السكان، وبتعزيز أنظمة التعليم التي تواصل جعل الفرنسية لغة للتعليم.

بين عامي 2010 و2025، ساهمت القارة الأفريقية بنسبة 92٪ من النمو في عدد الناطقين بالفرنسية في ما يُسمى بـ “الفضاء الذي يولد ويعيش أيضًا بالفرنسية”.

تونس تظل فرنكوفونية، لكن الاستقرار لم يعد مضمونًا

في هذا السياق، تظل تونس تتمتع بقاعدة صلبة. يقدر التقرير أن 63٪ من التونسيين يتحدثون الفرنسية، وهي نسبة مرتفعة على المستوى المغاربي.

هذا الرقم يثبت أن اللغة الفرنسية ما تزال لغة تعليم، عمل، تواصل اجتماعي، وتميّز في تونس. ما تزال حاضرة في التعليم، في الأوساط الحضرية، في العديد من القطاعات المهنية، وفي جزء مهم من الإنتاج الإعلامي والفكري.

لكن التقرير يقدم عنصرًا أكثر أهمية من النسبة البسيطة. ففي تونس، يتم ملاحظة تراجع، وهو ما يعكس، وفقًا للتقرير، هشاشة دور الفرنسية في بيئة لغوية متعددة في حالة إعادة التشكيل. يشير التقرير بوضوح إلى تصاعد استخدام العربية الدارجة والإنجليزية كعوامل لإعادة تشكيل المشهد اللغوي.

هذه النقطة مهمة. فهي تعني أن تونس لا تخرج فجأة من دائرة اللغة الفرنسية، بل تدخل مرحلة جديدة حيث لم تعد الفرنسية هي اللغة المهيمنة بشكل طبيعي في جميع مجالات الرفاهية.

التحدي الحقيقي لتونس

المشكلة ليست في أن تونس في حالة فرنكوفونية مزدهرة أو في حالة انفصال حاد. هي في مرحلة انتقالية.

اللغة الفرنسية تظل قوية، لكنها يجب الآن أن تبرر قيمتها في بيئة أصبحت الإنجليزية فيها تتقدم كلغة للحركة الدولية، والتكنولوجيا، والطموحات المهنية، في حين أن العربية الدارجة تعزز مكانتها في الاستخدامات اليومية والثقافية.

الفرنسية ليست فقط لغة ثقافة، بل هي لغة فرص

من بين أهم إضافات التقرير هو إخراج اللغة الفرنسية من النقاشات العاطفية. لا يُعرض التقرير اللغة الفرنسية على أنها إرث يجب حمايته بدافع غريزي، بل كمورد يجب تفعيله. يركز التقرير على العلاقة بين إتقان الفرنسية، وفرص العمل، والتنقل الأكاديمي، والإدماج المهني.

التحدي الرقمي هو المعركة القادمة

أحد المواضيع الأكثر حداثة في التقرير يتعلق بمفهوم “اكتشاف المحتوى” على الإنترنت. قد تظل لغة ما محكية، تُدرس، وتُحب، ومع ذلك تفقد تأثيرها إذا أصبحت محتوياتها أقل ظهورًا في البيئة الرقمية.

يركز التقرير على أن وجود المحتوى العلمي والثقافي باللغة الفرنسية على الإنترنت لا يزال ضعيفًا بالمقارنة مع المحتوى الناطق بالإنجليزية أو الصينية. كما يلفت التقرير إلى أن الخوارزميات، والتطبيقات، ومعظم الأدوات الرقمية تُصمم أولًا باللغة الإنجليزية. وهو ينبه إلى أن بقاء اللغة يعتمد الآن أيضًا على تكيفها مع الخوارزميات.

اللغة الحية لأنها لم تعد موحدة

يشدد التقرير على أن الفرنسية ليست لغة ثابتة. فهي تتطور بتلامسها مع المدن، الشباب، وسائل التواصل الاجتماعي، والموسيقى الحضرية، والآداب الرقمية، والواقع المحلي.

الضعف الحقيقي في التعليم

رغم التفاؤل بشأن مستقبل اللغة الفرنسية، إلا أن التقرير لا يخفي نقاط الضعف. ويُشير إلى أن مستقبل اللغة الفرنسية يعتمد بشكل مباشر على جودة الأنظمة التعليمية، وتدريب المعلمين، والوصول إلى التكنولوجيا الرقمية.

ما يجب أن تقرره تونس حقًا

في النهاية، ليست المسألة عاطفية. هي مسألة سياسية وتعليمية واقتصادية وتكنولوجية. هل تريد تونس الحفاظ على الفرنسية كأداة للحركة، والانفتاح، والمنافسة؟ أم ستتركها تتآكل ببطء دون استراتيجية واضحة، لصالح مشهد لغوي أكثر تفتتًا، حيث تتقدم الإنجليزية لكن دون أن تحل دائمًا محل الوظائف الفعلية للفرنسية؟

التقرير لا يقدم إجابة جاهزة، لكنه يقدم إطارًا واضحًا. ستكون الفرنسية لغة المستقبل إذا أصبحت أداة للنجاح الاجتماعي، والتحرر الاقتصادي، والوصول إلى المعرفة، والابتكار، والحضور الرقمي.