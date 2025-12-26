Français
الأخبار

الفضة تتجاوز عتبة 75 دولارًا للأونصة مسجّلة رقمًا قياسيًا تاريخيًا

بلغت المعادن النفيسة مستويات تاريخية غير مسبوقة، مدفوعة بحالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي، لا سيما في ظل التوترات بين أمريكا وفنزويلا. وفي هذا السياق، سجّل سعر الفضة، التي تُعدّ ملاذًا آمنًا على غرار الذهب، رقمًا قياسيًا تاريخيًا جديدًا، حيث تجاوز، يوم الجمعة 26 ديسمبر، مستوى 75,1515 دولارًا للأونصة.

ويُعزى هذا الارتفاع في أسعار الفضة أيضًا إلى ضعف الدولار الأمريكي، إلى جانب الطلب الصناعي القوي، خاصة في قطاعات الإلكترونيات والتقنيات المرتبطة بالانتقال الطاقي.

من جهته، بلغ سعر الذهب الفوري بدوره مستوى قياسيًا عند 4525,18 دولارًا، في حين أنهت عقود الذهب الأمريكية لشهر فيفري تعاملاتها على انخفاض طفيف لتستقر عند 4502,8 دولارًا.

 

