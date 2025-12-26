الفضة تتجاوز عتبة 75 دولارًا للأونصة مسجّلة رقمًا قياسيًا تاريخيًا

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

بلغت المعادن النفيسة مستويات تاريخية غير مسبوقة، مدفوعة بحالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي، لا سيما في ظل التوترات بين أمريكا وفنزويلا. وفي هذا السياق، سجّل سعر الفضة، التي تُعدّ ملاذًا آمنًا على غرار الذهب، رقمًا قياسيًا تاريخيًا جديدًا، حيث تجاوز، يوم الجمعة 26 ديسمبر، مستوى 75,1515 دولارًا للأونصة.

ويُعزى هذا الارتفاع في أسعار الفضة أيضًا إلى ضعف الدولار الأمريكي، إلى جانب الطلب الصناعي القوي، خاصة في قطاعات الإلكترونيات والتقنيات المرتبطة بالانتقال الطاقي.

من جهته، بلغ سعر الذهب الفوري بدوره مستوى قياسيًا عند 4525,18 دولارًا، في حين أنهت عقود الذهب الأمريكية لشهر فيفري تعاملاتها على انخفاض طفيف لتستقر عند 4502,8 دولارًا.

