اقتصاد وأعمال

الفضة تتجاوز 62 دولارًا لأول مرة في تاريخها بعد خفض الفائدة الأمريكية

سجّل سعر الفضة الفوري في لندن ارتفاعًا تجاوز لأول مرة في تاريخه عتبة 62 دولارًا، بزيادة قدرها 1,3%، وذلك بسبب خفض مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي سعر الفائدة بـ0,25%. ومنذ بداية السنة الجارية، ارتفع سعر الفضة بأكثر من 100%.

وقد أدّت خطوة الاحتياطي الفدرالي إلى إضعاف الدولار الأمريكي، ما جعل المعادن النفيسة، وفي مقدمتها الفضة، أكثر جاذبية بالنسبة للمستثمرين الدوليين.

يُذكر أن سوق الفضة يشهد منذ عدة سنوات نقصًا في الإمدادات. وتُستخدم الفضة على نطاق واسع في الألواح الشمسية، والإلكترونيات، والبطّاريات، والمركبات الكهربائية. ومع تسارع وتيرة الانتقال الطاقي، خاصة في الصين والهند وأوروبا، يرتفع الطلب الصناعي بشكل قوي، في حين يواجه العرض المنجمي صعوبة في مواكبته.

كما شهدت بعض كبريات مناجم الفضة في المكسيك والبيرو وبوليفيا اضطرابات في الإنتاج (إضرابات عمالية، ارتفاع تكاليف الاستخراج، تشريعات بيئية جديدة). ويسهم هذا العرض المحدود في حدوث اختلال في ميزان العرض والطلب، بما يدعم اتجاه الأسعار نحو الارتفاع.

تعليقات

