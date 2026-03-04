الفلاحة البيولوجية في تونس: 235 ألف هكتار وصادرات تناهز 725 مليون دينار

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

عقدت اللجنة الوطنية للفلاحة البيولوجية، المُحدثة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 1999، جلسة عمل خُصصت لتقييم واقع القطاع واستعراض آفاق تطويره، بحسب ما أفادت به وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري .

وتناول الاجتماع معطيات حول الوضع الراهن للفلاحة البيولوجية في تونس، التي تمتد حاليًا على مساحة تُقدّر بـ235 ألف هكتار. كما تم تقديم التوجهات الاستراتيجية الرامية إلى دعم هذا المجال وتعزيز مساهمته في تنشيط الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل التحديات المناخية المتزايدة.

المصدر: وات

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



