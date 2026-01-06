Français
الفلبين: تحذيرات من ثوران وشيك لبركان مايون

رفعت الفلبين، الثلاثاء، مستوى التحذير من بركان مايون في إقليم ألباي بوسط البلاد، محذّرة من احتمال وقوع نشاط انفجاري خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة، ودعت السكان إلى الابتعاد عن منطقة الخطر المحيطة بالبركان.

وقال المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل PHIVOLCS، إنّه رفع مستوى التحذير إلى الدرجة الثالثة على مقياس من 5 درجات، وهو ما يشير إلى أنّ الصهارة (صخور منصهرة أو شبه منصهرة توجد تحت سطح الأرض) تتحرك صعوداً داخل البركان، وتشكل قبة من الحمم البركانية عند القمة، الأمر الذي يزيد من احتمالات حدوث ثوران.

وأوضح المعهد أنّ منطقة الخطر الدائمة، التي تمتد لمسافة 6 كيلومترات من فوهة البركان، لا تزال محظورة على المدنيين، محذراً من مخاطر محتملة تشمل تدفقات الحمم البركانية، وتساقط الصخور، والانهيارات البركانية، وتيارات كثيفة من الرماد الساخن، وغيرها من الأخطار المصاحبة.

وأضاف أنّ السلطات رصدت مؤشّرات متزايدة على عدم الاستقرار البركاني، من بينها نشاط زلزالي مستمر وانبعاثات غازية، ما دفعها إلى تشديد إجراءات السلامة ورفع مستوى الجاهزية في المناطق المحيطة، دون إصدار أوامر إخلاء جديدة حتّى الآن.

وطالب المعهد سلطات الطيران المدني بتنبيه الطيارين لتجنب التحليق قرب قمة مايون، مشيراً إلى أنّ الرماد البركاني الناتج عن أي ثوران مفاجئ قد يشكل خطراً جسيماً على حركة الطيران.

وتقع الفلبين ضمن “منطقة الحزام الناري” في المحيط الهادي، وهي منطقة نشطة زلزالياً، وتضم عدداً كبيراً من البراكين النشطة.

ويُعد بركان مايون، أحد أنشط براكين الفلبين، وشهد ثورات متكررة خلال العقود الماضية تسبّبت في عمليات إجلاء واسعة وخسائر مادية.

وأكّدت السلطات على أنّها تواصل مراقبة الوضع عن كثب، مع الاستعداد لاتخاذ إجراءات إضافية إذا ما أظهرت المؤشّرات تسارعا في النشاط البركاني.

