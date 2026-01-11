Français
الفلزات النادرة: طوكيو تسعى لإنهاء اعتمادها على الصين واستغلال قاع البحار

بدأت اليوم الأحد في اليابان عملية تعدين على عمق 6 آلاف متر تحت سطح البحر.

ونظرًا لأن هذه هي المرة الأولى عالميًا التي تُجرى فيها عملية على هذا العمق، يتعين على سفينة شيكيو، المكلفة بالعملية، غمر أنبوب يسمح لآلة موجودة في طرفه بجمع الطمي الغني بالمعادن ورفعه إلى السطح.

مع أول بعثة تجريبية، الهدف هو استخراج الفلزات النادرة قبالة جزيرة ميناميتوريءشيما، جنوب شرق الأرخبيل الياباني. وهذه المعادن، التي تمتلك الصين غالبية احتياطياتها، ضرورية للأجهزة الإلكترونية. ومن هنا يبرر الجانب الياباني هذه العملية على أنها خطوة لتقليل الاعتماد على الصين.

ويشير خبراء البيئة إلى أن ممارسة التعدين في أعماق المحيطات تثير جدلاً كبيرًا بسبب تأثيرها على نظم بيئية غير معروفة وما زالت محافظة على طبيعتها.

