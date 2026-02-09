Français
Anglais
العربية
سياسة

الفوترة الإلكترونية في صلب النقاش: لجنة المالية تستمع اليوم إلى رئيس هيئة الخبراء المحاسبين

تعقد لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، اليوم الاثنين 9 فيفري 2026، جلسة استماع إلى جهة المبادرة التشريعية وإلى رئيس هيئة الخبراء المحاسبين، للنظر في مقترح القانون المتعلق بتنقيح القانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025، والمتعلق بقانون المالية لسنة 2026.

 

ويركّز هذا المقترح، على وجه الخصوص، على تعديل فصول متعلقة بـ«الفوترة الإلكترونية»، بهدف مراجعة جملة من الإجراءات الجبائية أو الاقتصادية التي أقرتها ميزانية سنة 2026.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

518
أخر الأخبار

بقلم: الدكتور معز بن علي: من أجل صحة عالمية حقيقية

411
أخر الأخبار

باجة : اليوم الثاني تواصل عمليات التمشيط بشاطئ كاب نيقرو للبحث عن طفل مفقود
329
أخر الأخبار

صفاقس: ندوة حول المسؤولية المجتمعية للمؤسسات الصناعية بالجهة: الواقع والآفاق [فيديو]
319
الأخبار

رئيسة الحكومة و نظيرها الجزائري يشرفان اليوم على موكب إحياء الذكرى 68 لأحداث ساقية سيدي يوسف
315
الأخبار

كمّيات الأمطار المُسجّلة خلال الـ24 ساعة الماضية
298
الأخبار

تونس-باردو في 7 دقائق بعد تعويض التقاطعات بأنفاق و جسور
298
اقتصاد وأعمال

ترمب يرفع رسوم بـ25% عن الهند مقابل وقف استيراد النفط الروسي
293
الأخبار

رئيسة الحكومة تلتقي الوزير الأول الجزائري بمناسبة إحياء الذكرى الـ68 لأحداث ساقية سيدي يوسف (فيديو)
285
الأخبار

والي باجة يتفقد أشغال صيانة معلم الكنيسة و يعاين وضعية أنهج المدينة العتيقة
280
الأخبار

المهدية : انقطاع التيار الكهربائي بعدة مناطق غدا

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى