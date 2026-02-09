الفوترة الإلكترونية في صلب النقاش: لجنة المالية تستمع اليوم إلى رئيس هيئة الخبراء المحاسبين

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تعقد لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، اليوم الاثنين 9 فيفري 2026، جلسة استماع إلى جهة المبادرة التشريعية وإلى رئيس هيئة الخبراء المحاسبين، للنظر في مقترح القانون المتعلق بتنقيح القانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025، والمتعلق بقانون المالية لسنة 2026.

ويركّز هذا المقترح، على وجه الخصوص، على تعديل فصول متعلقة بـ«الفوترة الإلكترونية»، بهدف مراجعة جملة من الإجراءات الجبائية أو الاقتصادية التي أقرتها ميزانية سنة 2026.

