الفيضانات في تونس : الرئيس قيس سعيّد يدعو إلى اتخاذ قرارات ميدانية (فيديو)

أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر يوم أمس بقصر قرطاج، على اجتماع ضمّ رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري ، و وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي ،ووزير الداخلية خالد النوري، ووزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر، وكاتب الدولة للأمن الوطني سفيان بالصادق، وأعضاء المجلس الأعلى للجيوش، والمدير العام للأمن الوطني، والمدير العام آمر الحرس الوطني،والمدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية، إلى جانب كلّ من المدير العام للمعهد الوطني للرصد الجوي أحمد حمام ، والقائد العام للكشافة التونسية محمد علي الخياري.

و أكّد رئيس الدولة، في مستهلّ الاجتماع وفق بلاغ اعلامي للرئاسة، أنّ الغاية من عقده تتمثّل في النظر في جملة من النقائص التي تراكمت على مدى عقود، وضرورة تداركها وإيجاد حلول عاجلة لها خاصة في ما يتعلّق بجهر قنوات التطهير والأودية

كما شدّد، من جهة أخرى، على أهمية الاستباق والتنسيق الكامل بين مختلف المتدخلين، مثنيًا على الجهود التي بذلتها كلّ الجهات المعنية، ومؤكّدًا خصوصًا على الهبّة التضامنية للمواطنين والمواطنات لنجدة بعضهم البعض

و جدّد رئيس الجمهوريّة ترحّمه على أرواح الضحايا، داعيًا اللهَ أن يُسكنهم فسيحَ جنّاته مع النبيّين و الصدّيقين و الشهداء و الصالحين و حَسُنَ أولئك رفيقًا.

كما شدّد رئيس الدولة على ضرورة العمل الفوري والميداني لمساعدة المتضرّرين في جميع الجهات التي طالتها الفيضانات ،مثنيا على الوعي العميق للشعب التونسي، إذ ما إن انخفض منسوب المياه حتى بادر الأهالي بإزالة آثار الأتربة وطلاء الجدران، فضلًا عن مساندة بعضهم البعض، أطفالًا ونساءً ورجالًا، شبابًا وشيوخًا، حيث قدّم كلٌّ من موقعه ما استطاع تقديمه،وتلك هي قيم الشعب التونسي وأخلاقه، وهذا التآزر والتكاتف التاريخي ليس بالأمر الجديد، وهو ما أقلق من في قلوبهم مرض ومن امتلأت نفوسهم شماتة وطمعًا، ولا يُرجى لهم شفاء.

و خَلُصَ رئيس الجمهوريّة إلى التأكيد على أنّ الأمر لا يتعلّق بإصدار البيانات، بل باتّخاذ إجراءات وتدابير فعليّة في مسيرة التحرّر الوطني إلى غاية النصر المبين، ويومَها ستسقط الأقنعة كلّها وأغلبها مفضوحة، وتتفكّك شبكات التّضليل والفساد، وتتواصل المحاسبة والمساءلة التي يطالب بها الشعب، وتتحقّقُ مطالبه المشروعة التي رفعها يوم 17 ديسمبر 2010، وجدّد رفعها في الذكرى الخامسة عشرة لعيد الثورة.

