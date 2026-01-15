Français
الفيفا: بلاتيني ينتقد إنفانتينو ويشبّه أسلوبه ببلاتر

في مقابلة مع صحيفة The Guardian، لم يظهر الفرنسي ميشيل بلاتيني أي تساهل تجاه رئيس الفيفا، جياني إنفانتينو.

قال بلاتيني: «كان رقم 2 ممتازًا، لكنه لم يكن رقم 1 جيدًا. لقد أدى عمله بشكل ممتاز في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، لكنه لديه مشكلة: يحب الأغنياء والأقوياء، أولئك الذين لديهم المال. هذا في طبيعته. كان هكذا عندما كان رقم 2، لكن في ذلك الوقت لم يكن هو الرئيس. للأسف، منذ جائحة كورونا أصبح إنفانتينو متسلطًا».

وأعرب الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي عن أسفه لأساليب إنفانتينو: «هناك ديمقراطية أقل مقارنة بعهد بلاتر (رئيس الفيفا بين 1998 و2015). يمكننا قول ما نشاء عن بلاتر، لكن مشكلته الأساسية كانت رغبته في البقاء في الفيفا مدى الحياة. كان شخصًا جيدًا لكرة القدم».

واختتم الأسطورة الفرنسية حديثه بالقول: «كنت مُقدّرًا لأن أصبح رئيس الفيفا. كل ما حدث كان لأنهم لم يريدوني. هذا الإيقاف كان ظلمًا جسيمًا، وفي النهاية كان سياسيًا. مجموعة من الأشخاص قررت قتلي رمزيًا. كانت السنوات العشر الماضية صعبة للغاية بسبب معاناة عائلتي: يرون ما يُكتب في الصحف، وما يقوله الناس عني، والنقاش الدولي. لكنني لم أقلق يومًا بشأن الحكم النهائي لأنني كنت أعلم أنني بريء، وكنت أعلم أنه في النهاية لن يحدث شيء. شعرت دائمًا بالسلام مع نفسي. مع قيادتي، كانت الفيفا ستصبح منظمة تهتم بكرة القدم، لا بالسياسة».

