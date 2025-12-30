الفيفا : تغيير محتمل في قاعدة التسلل

من المنتظر أن تشهد الأشهر المقبلة ثورة جديدة تتعلق بالأهداف التي تُلغى بسبب حالات تسلل لا تتجاوز بضعة مليمترات!

وخلال القمة العالمية للرياضة في دبي، وبالإشارة إلى مشروع يقوده أرسين فينغر منذ عام 2020، كشف رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو أن القاعدة قد تخضع قريبًا لتعديل، قائلًا:

«نحن ندرس قاعدة التسلل، التي تطورت على مرّ السنوات، والتي تشترط حاليًا أن يكون المهاجم خلف المدافع وعلى نفس خطه. في المستقبل، قد يُطلب من المهاجم أن يكون متقدمًا بالكامل على المدافع حتى يُعتبر في وضع تسلل».

وبحسب معلومات نشرتها صحيفة AS الإسبانية، فإن الأعمال التي يقودها المدرب السابق لنادي أرسنال ستُعرض رسميًا للدراسة يوم 20 جانفي خلال الاجتماع السنوي لـمجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB)، الهيئة المشرفة على قوانين اللعبة. ومن المنتظر أن يُفتح النقاش بشأنها لاحقًا خلال الجمعية العامة للهيئة في شهر فيفري. وفي حال حدوث ذلك، ترى الصحيفة الإسبانية أن المصادقة على التعديل تبدو مرجحة جدًا.

ويتمثل الهدف في اعتماد هذه القاعدة الجديدة ابتداءً من موسم 2026-2027.