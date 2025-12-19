Français
“الفيفا” تكشف قيمة جوائزها المالية لكأس العالم 2026

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، قيمة الجوائز المالية التي تم تخصيصها للطبعة المقبلة من بطولة كأس العالم 2026، المقررة في الفترة ما بين 11 جوان إلى 19 جويلية.

و في بيان لها، كشفت “الفيفا” عبر موقعها الرسمي، عن رفع قيمة الجوائز المالية لكأس العالم 2026، بنسبة 50%، مقارنة بمونديال قطر 2022.

كما أوضح ذات المصدر، بأن المبلغ الإجمالي الذي تم تخصيصه للطبعة المقبلة من كأس العالم 2026، يقدر بـ227 مليون دولار.

و سينال كل منتخب، من المنتخبات المشاركة في مونديال 2026، بما فيها المنتخب الوطني الجزائري، مبلغ 1.5 مليون دولار، لتغطية تكاليف تحضرياتهم لهذه البطولة.

و يقسم بقية المبلغ الذي تم تحديده من طرف “الفيفا”، لكأس العالم 2026، على النحو التالي:

المنتخب المتوج بكأس العالم 2026 : 50 مليون دولار أمريكي

وصيف بطل العالم : 33 مليون دولار أمركي

صاحب المركز الثالث: 29 مليون دولار أمركي

المنتخب الذي يحل في المركز الرابع: 27 مليون دولار أمركي

أصحاب المراكز من 5 إلى 8 : 19 مليون دولار أمركي

أصحاب المراكز من 9 إلى 16: 15 مليون دولار أمركي

أصحاب المراكز من 17 إلى 32 : 11 مليون دولار أمركي

أصحاب المراكز من 33 إلى 48: 9 ملايين دولار أمركي

