Français
Anglais
العربية
الأخبار

الفيفا تلقى 150 مليون طلب لاقتناء تذاكر كأس العالم في أسبوعين

الفيفا تلقى 150 مليون طلب لاقتناء تذاكر كأس العالم في أسبوعين

دافع جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) عن أسعار تذاكر كأس العالم المقررة ⁠العام المقبل في الولايات المتحدة و كندا و المكسيك، مشيرا للإقبال الكبير عليها و أهمية إيراداتها للعبة حول العالم.

و هذا ‌الشهر انتقدت مجموعات مشجعين أسعار التذاكر، التي كانت أغلى عدة مرات من أسعار مباريات مماثلة في نسخة 2022 في قطر.

و بعدها أطلق الفيفا فئة تذاكر بسعر 60 دولارا لجعل المباريات في متناول جماهير ​المنتخبات المتأهلة.

و قال إنفانتينو في القمة العالمية للرياضة في دبي اليوم الاثنين “لدينا من ستة ‌إلى سبعة ملايين تذكرة معروضة للبيع… في غضون 15 يوما تلقينا 150 مليون طلب للحصول على التذاكر. أي ما يعادل عشرة ملايين طلب يوميا. هذا يدل على مدى قوة كأس العالم”.

و أضاف : “على مدار تاريخ كأس العالم الممتد نحو مئة عام، باع الفيفا 44 مليون تذكرة إجمالا. ‌لذلك في أسبوعين، كان حجم الطلب يكفي لتغطية كأس العالم لمدة 300 عام. تخيل ذلك. هذا جنون تام”.

و تابع رئيس الفيفا أن الجماهير من داخل الولايات المتحدة كانت الأكثر طلبا لشراء التذاكر تليها ألمانيا و المملكة المتحدة.

و ختم إنفانتينو “الأهم أن الإيرادات التي تأتي ‍من ذلك تعود للعبة في جميع أنحاء العالم… بدون الفيفا لن تكون هناك كرة قدم في 150 دولة حول العالم. توجد كرة قدم بفضل الإيرادات التي نحققها بكأس العالم و منه والتي نعيد استثمارها في كل أنحاء العالم”.

 

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

512
الأخبار

باجة تحتضن مهرجان زيت الزيتون بتبرسق و سعر اللتر في حدود 11 دينارًا [فيديو]

331
الأخبار

موفّى 2026 : افتتاح مكتب لجمعية «س و س» بباجة [فيديو]
326
الأخبار

عصام الشوالي : “لم نطلب كأس إفريقيا.. كل ما أردناه هو أن نلعب كرة قدم”
319
الأخبار

كأس أمم إفريقيا 2025 – الفرجاني ساسي: «هكذا هي كرة القدم، نربح مباراة ونخسر أخرى» (فيديو)
311
الأخبار

علي العابدي يتوجّه بالشكر إلى جماهير المنتخب الوطني (فيديو)
303
الأخبار

كأس أمم إفريقيا 2025 – زياد الجزيري: «احترمنا المنافس أكثر من اللازم»
294
الأخبار

كان المغرب : المنتخب الوطني يتحوّل إلى الرباط
290
الأخبار

كان 2025 – سامي الطرابلسي: «هزيمة موجعة، وكان بإمكاننا العودة» (فيديو)
278
الأخبار

سينما : وفاة الأيقونة بريجيت باردو عن عمر يناهز 91 عاما
273
الأخبار

منتصر الطالبي : “المسابقة مازالت طويلة و هدفنا حاليا هو الترشّح إلى الدّور الثاني” (فيديو)

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى