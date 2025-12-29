الفيفا تلقى 150 مليون طلب لاقتناء تذاكر كأس العالم في أسبوعين

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

دافع جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) عن أسعار تذاكر كأس العالم المقررة ⁠العام المقبل في الولايات المتحدة و كندا و المكسيك، مشيرا للإقبال الكبير عليها و أهمية إيراداتها للعبة حول العالم.

و هذا ‌الشهر انتقدت مجموعات مشجعين أسعار التذاكر، التي كانت أغلى عدة مرات من أسعار مباريات مماثلة في نسخة 2022 في قطر.

و بعدها أطلق الفيفا فئة تذاكر بسعر 60 دولارا لجعل المباريات في متناول جماهير ​المنتخبات المتأهلة.

و قال إنفانتينو في القمة العالمية للرياضة في دبي اليوم الاثنين “لدينا من ستة ‌إلى سبعة ملايين تذكرة معروضة للبيع… في غضون 15 يوما تلقينا 150 مليون طلب للحصول على التذاكر. أي ما يعادل عشرة ملايين طلب يوميا. هذا يدل على مدى قوة كأس العالم”.

و أضاف : “على مدار تاريخ كأس العالم الممتد نحو مئة عام، باع الفيفا 44 مليون تذكرة إجمالا. ‌لذلك في أسبوعين، كان حجم الطلب يكفي لتغطية كأس العالم لمدة 300 عام. تخيل ذلك. هذا جنون تام”.

و تابع رئيس الفيفا أن الجماهير من داخل الولايات المتحدة كانت الأكثر طلبا لشراء التذاكر تليها ألمانيا و المملكة المتحدة.

و ختم إنفانتينو “الأهم أن الإيرادات التي تأتي ‍من ذلك تعود للعبة في جميع أنحاء العالم… بدون الفيفا لن تكون هناك كرة قدم في 150 دولة حول العالم. توجد كرة قدم بفضل الإيرادات التي نحققها بكأس العالم و منه والتي نعيد استثمارها في كل أنحاء العالم”.

