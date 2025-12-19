Français
“الفيفا” ستمنح المنتخب الوطني 10.5 ملايين دولار

سيستلم كل منتخب يخوض المونديال المقبل بينهم “نسور قرطاج”، مبلغ 10.5 ملايين دولار على الأقل، لِمشاركته في الموعد الكروي العالمي الكبير.

و توجد ضمن المبلغ المذكور أعلاه قيمة 1.5 مليون دولار، مخصّصة لِتغطية نفقات تحضيرات المنتخب لِكأس العالم.

و قال رئيس الفيفا جياني أنفونتينو: “ستكون كأس العالم 2026 تاريخية أيضا من حيث المساهمة المالية للمجموعة الكروية العالمية”.

و سيتم توزيع مبلغ 727 مليون دولار، أي أكثر من نصف المبلغ المخصص لِمونديال 2022 بقطر، للاتحاديات العضوة المشاركة في كأس العالم 2026.

و قد تم اتخاذ هذا القرار من طرف مجلس الفيفا المجتمع بِالعاصمة القطرية الدوحة.

