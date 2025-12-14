Français
الفيفا يعلن استضافة الدوحة لحفل جوائز الأفضل لسنة 2025

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم أن الدوحة ستستضيف بعد غد الثلاثاء حفل جوائز “الأفضل” لسنة 2025 .

و سيقام الحفل عشية انطلاق المباراة النهائية لبطولة كأس القارات للأندية (قطر 2025) بين باريس سان جيرمان الفرنسي وفلامينغو البرازيلي التي ستقام على ملعب أحمد بن علي المونديالي.

و سيتم خلال الحفل الكشف عن هوية أفضل اللاعبين واللاعبات والمدربين والمدربات في عام 2025، وذلك خلال حفل عشاء في الدوحة.

كما سيتم الكشف عن أكثر أفراد الجمهور تميزا، وأفضل حراس وحارسات المرمى، وأجمل الأهداف عبر فيديوهات رقمية على منصات وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك الإعلان عن الفائز بجائزة اللعب النظيف.

و سيشارك في حفل العشاء حوالي 800 من كبار الشخصيات، يتقدمهم جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم وأعضاء مجلس الإدارة وأساطير “فيفا” وممثلو الاتحادات الأعضاء حول العالم وسفراء محليون وإقليميون وأسماء لامعة في عالم كرة القدم.

و كشف الاتحاد الدولي للعبة عن مشاركة الجماهير في التصويت على اختيار “الأفضل 2025″، حيث أدلت الجماهير بأكثر من 16 مليون صوت وكان دورها محورياً في اختيار الفائزين والفائزات بمختلف الجوائز.

