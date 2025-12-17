الفيفا يوافق على زيادة الجوائز المالية لكأس العالم 2026 بنسبة 50 بالمائة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

ستكون قيمة الجوائز المالية لكأس العالم العام المقبل أعلى بنسبة 50 بالمائة من النسخة السابقة، بعدما وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الأربعاء على تقديم مساهمة مالية قياسية للبطولة بقيمة 727 مليون دولار.

و ستكون الحصة الأكبر من حزمة تمويل الفيفا للنسخة التي ستقام في أمريكا الشمالية – 655 مليون دولار – عبارة عن مدفوعات قائمة على أداء 48 دولة مشاركة، إذ سيحصل البطل على 50 مليون دولار و وصيفه على 33 مليون دولار.

و قال جياني إنفانتينو رئيس الفيفا في بيان “ستكون كأس العالم 2026 رائدة أيضا من حيث مساهمتها المالية لمجتمع كرة القدم العالمي”.

و ستحصل المنتخبات التي ستفشل في تخطي دور المجموعات و عددها 16 منتخبا، على تسعة ملايين دولار، بالإضافة إلى ذلك يحق لكل منتخب متأهل الحصول على 1.5 مليون دولار لتغطية تكاليف الإعداد.

كما أكد مجلس الفيفا أن كأس العالم للأندية للسيدات 2028 ستقام في الفترة من الخامس من جانفي و حتى 30 من الشهر نفسه.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



