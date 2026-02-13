Français
الفيفا يُسلّط عقوبة قاسية على أتلتيك بيلباو

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” توقيع عقوبة على نادي أتلتيك بيلباو الإسباني تقضي بمنعه من قيد لاعبين جدد خلال ثلاث فترات انتقال متتالية، في قرار مفاجئ يحمل تداعيات قوية على مستقبل الفريق في الدوري الإسباني.

و أكّد “فيفا” أن العقوبة تشمل سوق الانتقالات الصيفية 2026، و الشتوية 2027، ثم صيف 2027، حيث لن يتمكن النادي من تسجيل أي لاعب، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، سواء كان محترفًا أو هاويًا، طوال مدة سريان القرار.

و لم يكشف الاتحاد الدولي عن الأسباب التفصيلية وراء العقوبة، مكتفيًا بالإشارة إلى أن الحكم دخل حيز التنفيذ بشكل فوري، ما يضع إدارة النادي الباسكي في موقف صعب قبل فترات الانتقالات المقبلة.

الأزمة تعود إلى خلافات إدارية و بيروقراطية تتعلق بحقوق أحد اللاعبين، وسط توقعات بحل الأزمة خلال الساعات القليلة المقبلة.

العقوبة قد لا تستمر حتى نهاية مدتها المعلنة، إذ تتيح لوائح “فيفا” إمكانية رفع الحظر حال امتثال النادي للشروط المطلوبة و تسوية المخالفة التي أدت إلى توقيع العقوبة.

و يترقب عشاق أتلتيك بيلباو تطورات الموقف، خاصة أن القرار قد يؤثر بشكل مباشر على خطط الفريق في تدعيم صفوفه خلال المواسم المقبلة.

